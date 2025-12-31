bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

Ето кой изпревари Алекс Николов за най-добър волейболист в света!

Цялата класация е ясна!

FIVB

Часове преди настъпването на новата година, Международната федерация по волейбол определи най-добрият за годината! 

За жалост това не е родната звезда Александър Николов. Той остана на второ място в подреждането. 

Пред него е единствено италианецът Алесандро Микиелето. 

Постижения

Само на 24 години, а вече двукратен световен шампион - това е победителят в класацията. 

Микиелето е лидерът на италианския национален тим, при това от няколко години! На световното първенство във Филипините той бе определен за Най-полезен на терена, както и за Най-добър диагонал

Италия пък стана световен първенец за втори пореден път и отново с Микиелето в състава. 

Освен това той заслужи признание за работата си като диагонал и в Лигата на нациите, в която Италия спечели сребърните медали през 2025 г. 

На клубно ниво младата звезда стана шампион на Италия с Тренто

Топ 10

Трима българи намериха място сред най-добрите 10 в мъжкия волейбол, което е очаквано, предвид сребърния медал от световното първенство във Филипините - втори в историята на страната ни. 

Снимка: FIVB

Това са Александър Николов (на второ място), Симеон Николов (на шесто място) и Алекс Грозданов (на осмо място).

Ето и топ 10 за годината:

1. Алесандро Микиелето (Италия)
2. Александър Николов (България)
3. Симоне Джанели (Италия)
4. Якуб Кохановски (Полша)
5. Вилфредо Леон (Полша)
6. Симеон Николов (България)
7. Фабио Баласо (Италия)
8. Алекс Грозданов (България)
9. Ян Козамерник (Словения)
10. Патрик Индра (Чехия)

