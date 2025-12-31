bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Бокс

Джошуа плаче след ужаса в Нигерия: Всичко ме боли! (ВИДЕО)

Британският боксьор ще посрещне Нова година в болницата

Джошуа плаче след ужаса в Нигерия: Всичко ме боли! (ВИДЕО)

Британският боксьор Антъни Джошуа направи кратко изявление от болницата в Нигерия, в което разкри, че чувства болка в цялото си тяло след ужасяващата автомобилна катастрофа в Нигерия, при която загинаха двама негови треньори.

Източници, близки до AJ, разкриват, че боксьорът е имал силна болка в коленете и е плакал, докато е бил отвеждан в болницата.

Цялото тяло ме боли. Всичко ме боли“, каза кратко Джошуа от болницата. 

Той ще посрещне 2026 г. в болничното легло в клиника в Лагос, въпреки че животът му е извън опасност, но близки до боксьора смятат, че той ще има сериозни психологически проблеми заради загубата на двама от най-близките си хора.

Припомняме, че при жестокия сблъсък с висока скорост на магистрала загинаха двама от най-близките му приятели. Латиф Айоделе и Сина Гами пътували с боксовата суперзвезда, когато джипът се ударил в спрял камион. Смята се, че двамата са седели от дясната страна на превозното средство и са починали на място. Шофьорът и возещия се зад него Антъни са оцелели по чудо.

ОБНОВЕНА: Ето какво е състоянието на Антъни Джошуа

Ей Джей беше изваден от смачканите ламарини с помощта на десетки местни жители, станали свидетели на фаталния сблъсък. Той трябваше да премине покрай телата на своите приятели, положени на земята...

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Появи се първа версия за катастрофата с Джошуа (ВИДЕО)

Тагове:

болница катастрофа нигерия смърт приятели сблъсък шампион сълзи треньори Антъни Джошуа

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

„Пич, играя в проклетия финал!“ – как Симеон Николов изживя най-лудия мач в живота си

„Пич, играя в проклетия финал!“ – как Симеон Николов изживя най-лудия мач в живота си
Карлос Насар е извън топ 10 на света!

Карлос Насар е извън топ 10 на света!

Ето кой изпревари Алекс Николов за най-добър волейболист в света!

Ето кой изпревари Алекс Николов за най-добър волейболист в света!

Мбапе шокира Франция: Полицай изгонен за подарък от €60 300!

Мбапе шокира Франция: Полицай изгонен за подарък от €60 300!
3950 км любов: Невъзможното, изминато заради болната му майка

3950 км любов: Невъзможното, изминато заради болната му майка

Последни новини

3950 км любов: Невъзможното, изминато заради болната му майка

3950 км любов: Невъзможното, изминато заради болната му майка
Ето кой изпревари Алекс Николов за най-добър волейболист в света!

Ето кой изпревари Алекс Николов за най-добър волейболист в света!

Сълзи и аплодисменти: героите на България, които вече ги няма

Сълзи и аплодисменти: героите на България, които вече ги няма
Свързват го с една от най-красивите жени, а той отрича яростно

Свързват го с една от най-красивите жени, а той отрича яростно

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV