Джошуа плаче след ужаса в Нигерия: Всичко ме боли! (ВИДЕО)

Британският боксьор Антъни Джошуа направи кратко изявление от болницата в Нигерия, в което разкри, че чувства болка в цялото си тяло след ужасяващата автомобилна катастрофа в Нигерия, при която загинаха двама негови треньори.

Източници, близки до AJ, разкриват, че боксьорът е имал силна болка в коленете и е плакал, докато е бил отвеждан в болницата.

„Цялото тяло ме боли. Всичко ме боли“, каза кратко Джошуа от болницата.

What are the odds that this same accident that Anthony Joshua survived but unfortunately got two other people killed could have happened to him in the UK where he is based? I admit that accident can happen anywhere in the world, but I know that an overloaded truck would never be… pic.twitter.com/zqhZEWY6t1 — Son of Grace (but people call me Olamide) (@olajideobe) December 29, 2025

Той ще посрещне 2026 г. в болничното легло в клиника в Лагос, въпреки че животът му е извън опасност, но близки до боксьора смятат, че той ще има сериозни психологически проблеми заради загубата на двама от най-близките си хора.

Припомняме, че при жестокия сблъсък с висока скорост на магистрала загинаха двама от най-близките му приятели. Латиф Айоделе и Сина Гами пътували с боксовата суперзвезда, когато джипът се ударил в спрял камион. Смята се, че двамата са седели от дясната страна на превозното средство и са починали на място. Шофьорът и возещия се зад него Антъни са оцелели по чудо.

Ей Джей беше изваден от смачканите ламарини с помощта на десетки местни жители, станали свидетели на фаталния сблъсък. Той трябваше да премине покрай телата на своите приятели, положени на земята...

