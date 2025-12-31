bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Кой трябва да е Футболист номер 1 на България? В Локо София имат фаворит!

Гласуването продължава до средата на февруари

Краят на годината е време за равносметки и класации. Няма как 12-те месеца да отминат, ако... не бъде определен Футболист номер 1 у нас! 

Гласуването от страна на медиите тази година ще продължи до 16 януари. 

От Локомотив София обаче се притесниха, че техният нападател Спас Делев няма да получи заслуженото внимание. 

Позицията

"ОБРЪЩЕНИЕ ДО БЪЛГАРСКИТЕ СПОРТНИ МЕДИИ

Днес изпращаме календарната 2025 година. Вече започна и гласуването за „Футболист на годината“ — церемония, която напоследък поражда много полемики и неадекватни сравнения с миналото. Не се обръщаме към Вас с опит да влияем на Вашето гласуване. Просто искаме да припомним за един човек, който преобръща съдбата на един изстрадал, но исторически български клуб.

Един човек, който преди 16 години бе награден от колегите си за „Най-добър млад футболист“. Един човек, който развинти нидерландската защита и с двата си гола зарадва цяла България с последната голяма победа на националния ни отбор. Един човек, който, критикуван от мнозина, остави следа във всеки клуб, през който премина в богатата си кариера.

А може би най-ярката такава остави в нашия клуб през тази година. 38 мача — 12 гола и 16 асистенции. Лидер в българското първенство по втория показател — с двойно повече завършващи подавания от втория в класацията за календарната година. Редица решителни попадения, гениални подавания и незабравими моменти.

На 36 години Спас Делев може би е по-добър от всякога. А с идването си в „Локомотив“ той се превърна в истинско вдъхновение и зарази всички в клуба — с професионализма си, скромността, упоритостта, жаждата си за успех и постоянната усмивка, с която е готов да помогне на всеки.

Не претендираме в коя класация и на кое място заслужава да завърши Спас. Това го решавате Вие. И други български футболисти са достойни и направиха силна година. Ние просто вярваме, че този човек не трябва да бъде забравен и заслужава уважение. Защото е пример за младите, че с много труд, талантът им няма да отиде на вятъра.
ФК „ЛОКОМОТИВ“ (СОФИЯ) 1929", пишат столичните "железничари". 

Постиженията

36-годишият футболист премина в Локо София от Лудогорец в първия ден на 2025 г. 

В 39 мача той вкара 12 гола и направи 16 асистенции. 

В момента Локо София е на осмо място в класирането. През миналия сезон тимът завърши на десета позиция. 

Сред фаворитите за наградата "Футболист номер 1 на България за 2025 г." са: Кирил Десподов (ПАОК), Илия Груев (Лийдс), Димитър Митов (Абърдийн), Ивайло Чочев (Лудогорец).

