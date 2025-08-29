Дядо с бастун от агитката на Левски впечатли света (СНИМКА)

Левски не успя да сътвори чудо и приключи с участието си в европейските клубни турнири след като загуби от АЗ Алкмаар и във втория си мач.
"Сините" обаче впечатлиха света с... агитка.
След като феновете изкупуваха скоростно билетите за домакинските мачове, в Холандия тимът бе подкрепян от 1000 привърженици, които пътуваха, въпреки загубата с 0:2 в първата среща в плейофа за Лигата на конференциите.
Сред тях бе и един дядо, който не остана незабелязан.
Мъжът в напреднала възраст бе сниман и качен в страниците за ултрас култура.
На кадрите се вижда, че той е с фланелка на Левски, носи бастунче и искрено преживява емоциите.
От коментарите става ясно, че дядото-левскар живее в Германия и е пътувал специално за мача. Той е на 85 години.
След мача възрастния фен влезе в полезрението на защитника Кристиян Димитров, който му подари своята тениска.
В друга страница феновете на Левски бяха похвалени от нидерландски привърженици, че са отдали почит на 17-годишната Лиса, която бе убита преди седмица.
Трагедията разтърси Нидерландия и Белгия - страни, в които се смята, че е безопасно по всяко време на денонощието да се прибереш на колело.
Младото момиче се прибирало на велосипед към дома си в Амстердам, когато забелязало, че някой я следи и се обадила на полицията. Реакцията на властите обаче дошла твърде късно.
Като заподозрян за убийството е арестуван 22-годишен мъж, пристигнал в Нидерландия да търси убежище, което допълнително мобилизира местните с крайнодесни разбирания.
Феновете на Левски пък написаха "Почивай в мир, Лиса" на преградата към терена.
