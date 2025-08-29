bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Дядо с бастун от агитката на Левски впечатли света (СНИМКА)

Той подкрепя тима в Алкмаар

Дядо с бастун от агитката на Левски впечатли света (СНИМКА)

Левски не успя да сътвори чудо и приключи с участието си в европейските клубни турнири след като загуби от АЗ Алкмаар и във втория си мач. 

"Сините" обаче впечатлиха света с... агитка. 

След като феновете изкупуваха скоростно билетите за домакинските мачове, в Холандия тимът бе подкрепян от 1000 привърженици, които пътуваха, въпреки загубата с 0:2 в първата среща в плейофа за Лигата на конференциите. 

Сред тях бе и един дядо, който не остана незабелязан.

Само Левски

Мъжът в напреднала възраст бе сниман и качен в страниците за ултрас култура

На кадрите се вижда, че той е с фланелка на Левски, носи бастунче и искрено преживява емоциите. 

От коментарите става ясно, че дядото-левскар живее в Германия и е пътувал специално за мача. Той е на 85 години. 

След мача възрастния фен влезе в полезрението на защитника Кристиян Димитров, който му подари своята тениска. 

Почит към Лиса

В друга страница феновете на Левски бяха похвалени от нидерландски привърженици, че са отдали почит на 17-годишната Лиса, която бе убита преди седмица. 

Трагедията разтърси Нидерландия и Белгия - страни, в които се смята, че е безопасно по всяко време на денонощието да се прибереш на колело.

Младото момиче се прибирало на велосипед към дома си в Амстердам, когато забелязало, че някой я следи и се обадила на полицията. Реакцията на властите обаче дошла твърде късно. 

Като заподозрян за убийството е арестуван 22-годишен мъж, пристигнал в Нидерландия да търси убежище, което допълнително мобилизира местните с крайнодесни разбирания. 

Феновете на Левски пък написаха "Почивай в мир, Лиса" на преградата към терена.

Тагове:

дядо левски агитка почит аз алкмаар лиса ултрас Нидерландия Лига на конференциите

