Мексиканските власти конфискуваха една от най-впечатляващите частни колекции от мотоциклети - най-малко 50 машини от Moto GP и други елитни състезания. Стойността им е минимум 34 милиона евро и всички те принадлежат на Райън Джеймс Уединг - бивш канадски сноубордист, попаднал в списъка на десетте най-издирвани бегълци от ФБР.

Акцията е изпълнена съвместно именно от бюрото за разследване, мексиканските власти, Кралската канадска конна полиция и полицията на Лос Анджелис. Сред мотоциклетите има истински бисери - например модели на Ducati MotoGP, карани някога от звезди като Валентино Роси, Хорхе Лоренцо, Андреа Дивициозо, Лорис Капироси и Марк Маркес.

ФБР разпространи впечатляващи снимки от колекцията и припомни, че за всяка информация, която доведе до ареста или осъждането на Уединг, е гарантирана награда от 15 милиона долара. Криминалното досие на някога

Накротици и убийства

Райън е обект на разследване от американските власти за предполагаемо управление на наркокартел и за предполагаемо убийство на свидетел. Информацията е на Министерството на правосъдието на САЩ.

Колекцията от мотоциклети привлече вниманието към пазара на сувенири от MotoGP - сектор, който генерира значителни приходи и включва също така каски и екипировка. Производители като Ducati и самата организация MotoGP разработват официални канали за тези продажби.

This month, Mexican authorities executed multiple search warrants and seized a large number of motorcycles with an estimated value of approximately $40 million USD believed to be owned by FBI’s Top Ten Fugitive Ryan James Wedding. This successful seizure is a result of… pic.twitter.com/yessXdMYDV — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) December 29, 2025

Спортна кариера

Райън Уединг е роден в Тъндър Бей, Онтарио. Цялото му семейство е свързано с белите спортове, а чичо му дори е бил треньор на женския национален тим на Канада в ски-алпийските дисциплини.

Бъдещият престъпник се захваща сериозно със сноуборда на 15 години и явно това му се отдава, тъй като печели сребро и бронз от световни първенства при подрастващите в гигантския слалом.

Той участва и на олимпийските игри във Солт лейк сити през 2002 г., като завършва 24-ти в паралелния гигантски слалом.

Извън спорта

След най-авторитетния спортен форум в общи линии приключва и кариерата на Уединг. Той отива в университет, увлича се по бодибилдинг и започва работа като охрана.

Смята се, че влиза в света на наркотиците с малка ферма за марихуана, а след това започва да си сътрудничи с ирански и руски дилъри.