€115 милиона: Кога Антъни Джошуа ще е готов за Тайсън Фюри? (ВИДЕО)

Травмите от катастрофата - физически и психически - поставят под въпрос Битката за Британия

Нараняванията, които Антъни Джошуа получи при тежката катастрофа в Нигерия, поставя под огромна въпросителна следващата му битка на професионалния боксов ринг. А тя е очаквана с огромно нетърпение, защото съперник трябва да бъде Тайсън Фюри.

36-годишният Джошуа се намира в болница след жестокия сблъсък с висока скорост на магистрала, при който загинаха двама от най-близките му приятели. Латиф Айоделе и Сина Гами пътували с боксовата суперзвезда, когато джипът се ударил в спрял камион. Смята се, че двамата са седели от дясната страна на превозното средство и са починали на място. Шофьорът и возещия се зад него Антъни са оцелели по чудо.

Кои са двамата загинали в катастрофата с Антъни Джошуа? (ВИДЕО)

Ей Джей беше изваден от смачканите ламарини с помощта на десетки местни жители, станали свидетели на фаталния сблъсък. Той трябваше да премине покрай телата на своите приятели, положени на земята.

Стабилно състояние

Смята се, че Джошуа е в стабилно състояние в местна болница и дори е успял да разговаря със семейството си. Степента на нараняванията му остава неизвестна, но те са описвани като "незначителни" от местните власти.

Агонията на Антъни Джошуа шокира света (ВИДЕО)

Бившият световен шампион ще трябва да преодолее и психическата травма - Латиф и Сина имаха фундаментална роля в неговия екип през цялото му звездна кариера. Треньорът по силова и кондиционна подготовка Сина дори беше в ъгъла му за битката с Джейк Пол в Маями на 19 декември, когато Ей Джей нокаутира ютубъра в мегабитката на Netflix.

На "Уембли"

Това беше завръщането Джошуа след шокиращата му загуба от Даниел Дюбоа през септември 2024 г. Неговият промоутър и дългогодишен приятел Еди Хърн заяви по-рано този месец, че следващата стъпка е двубой с Фюри.

Очакваше се това да се превърне в една от най-великите битки в историята на британския бокс, а приходите се оценяваха на 115 милиона паунда. За арена беше определен митичният стадион "Уембли", като остана единствено да бъде уточнена точната дата през 2026 година.

Сега обаче нищо не е сигурно. И всичко зависи от пораженията, които има да преодолее Антъни Джошуа.

