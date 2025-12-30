€115 милиона: Кога Антъни Джошуа ще е готов за Тайсън Фюри? (ВИДЕО)

Нараняванията, които Антъни Джошуа получи при тежката катастрофа в Нигерия, поставя под огромна въпросителна следващата му битка на професионалния боксов ринг. А тя е очаквана с огромно нетърпение, защото съперник трябва да бъде Тайсън Фюри.

36-годишният Джошуа се намира в болница след жестокия сблъсък с висока скорост на магистрала, при който загинаха двама от най-близките му приятели. Латиф Айоделе и Сина Гами пътували с боксовата суперзвезда, когато джипът се ударил в спрял камион. Смята се, че двамата са седели от дясната страна на превозното средство и са починали на място. Шофьорът и возещия се зад него Антъни са оцелели по чудо.

Ей Джей беше изваден от смачканите ламарини с помощта на десетки местни жители, станали свидетели на фаталния сблъсък. Той трябваше да премине покрай телата на своите приятели, положени на земята.

Стабилно състояние

Смята се, че Джошуа е в стабилно състояние в местна болница и дори е успял да разговаря със семейството си. Степента на нараняванията му остава неизвестна, но те са описвани като "незначителни" от местните власти.

Бившият световен шампион ще трябва да преодолее и психическата травма - Латиф и Сина имаха фундаментална роля в неговия екип през цялото му звездна кариера. Треньорът по силова и кондиционна подготовка Сина дори беше в ъгъла му за битката с Джейк Пол в Маями на 19 декември, когато Ей Джей нокаутира ютубъра в мегабитката на Netflix.

На "Уембли"

Това беше завръщането Джошуа след шокиращата му загуба от Даниел Дюбоа през септември 2024 г. Неговият промоутър и дългогодишен приятел Еди Хърн заяви по-рано този месец, че следващата стъпка е двубой с Фюри.

Очакваше се това да се превърне в една от най-великите битки в историята на британския бокс, а приходите се оценяваха на 115 милиона паунда. За арена беше определен митичният стадион "Уембли", като остана единствено да бъде уточнена точната дата през 2026 година.

Сега обаче нищо не е сигурно. И всичко зависи от пораженията, които има да преодолее Антъни Джошуа.