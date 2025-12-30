Това не го показват по телевизията: волейболът в двора на Николови (ВИДЕО)

"Мама все още го може!“ – с усмивка и много любов написа Мая, майката на волейболните ни звезди Симеон и Александър Николови.

Тя сподели видео в социалните мрежи, на което „разцъква“ волейбол в двора заедно със Симеон – разпределителя на Локомотив Новосибирск. Слънце, настроение и усещане за дом, от който започва всеки голям път...

Алекс, Симеон, Филип и Дария

Семейство Николови от години живее с волейбола. Мая и Владо винаги са били до децата си – по трибуните, в трудните моменти и в малките радости между мачовете. Любовта към спорта и подкрепата у дома са в основата на успехите на Симеон и Александър, а по-малките Филип и Дария попиват от тази енергия.

На 28 декември „железничарите“, водени от Пламен Константинов, победиха Ярославич с 3:1 (15, -26, 17, 21) в последния си мач за 2025 г. Два дни по-рано Локомотив отстъпи във финала за Суперкупата на Русия срещу Зенит Казан с 1:3. На трибуните бяха най-верните фенове – Мая, Владо и двете им по-малки деца.

Няколко дни у дома

Мони има само няколко дни в София, за да прегърне близки и приятели и да си вземе дъх у дома, преди отново да се върне в Русия. Първият мач на Локомотив за новата година е на 4 януари – домакинство на Кузбас Кемерово, а зад него, както винаги, стоят те - Мая, Владо, Алекс, Филип и Дария!

