Саръбоюков пред bTV: Успехът ми е, че съм донесъл радост на хората (ВИДЕО)

Най-големият му успех е това, че е донесъл радост на хората. Това заяви пред bTV Божидар Саръбоюков, който бе гост в "Интервюто на деня".

Топ атлетът ни се прибра от световното първенство в Торун (Полша) с бронзов медал в скока на дължина. Отличието е историческо - първо за България от световно в зала от 16 години насам.

"Сега, като се прибрах в България, започнах да усещам подкрепата от хората, от вас - медиите, и да осъзнавам наистина покрай точно щастието на хората колко голям успех е. За мен най-големият успех е точно това, че съм донесъл радост на хората и ги мотивирам. Честно казано, ясно знам докъде е моят лимит, което е хубаво. Смятам, че хората, които си поставят лимит, се ограничават и им е по-трудно да успеят", започна суперталантът от Харманли.

"Никога не съм обичал лагерите, защото аз съм малко по-необичаен атлет. Хората, които ме познават, го знаят. Обичам всичко да ми е спокойно. Малко не е на добре за моя страна, но обичам да ми е спокойно, никой да не ми пречи, да не се съобразявам с хората. В самия град, моя си, обичам обстановката. И когато отида някъде на лагер в чужбина, някои пъти лагерът се превръща в забавление"

"Предстоят ми един лагер във Валенсия, а другият е в Турция, в Анталия. Но сега вече това са сериозни лагери"

Послушал сърцето

"Аз започнах, не започнах, но исках да започна с футбол. След това дори и играх. Имам изкаран един сезон цял дори за Хеброс Харманли. Централен нападател. Дори бях станал голмайстор на групата. Но просто леката атлетика, защото започнах с нея, си ми е останала в сърцето и нямаше как да я изоставя"

"Първо бях при един учител, който той ме намери. След това вече в един етап, когато нещата трябваше да станат по-сериозни, майка ми ме свърза с Димитър Карамфилов, но аз преди това знаех що за човек е, какви успехи е имал преди това. Малко ме беше страх да тренирам при него, защото виждах колко са тежки тренировките. Като едно дете, не ми се занимаваше още толкова сериозно. Но връзката най-вече е майка ми"

"Най-често даже аз му се карам. Когато нещо не протича спокойно, си го изкарвам на него, което е изключително грешно от моя страна. Но ние двамата се разбираме по перфектен начин, затова може би нещата ни вървят толкова добре"

"Следващата цел е европейското на открито. Но преди това има доста стъпки, които са също изключително важни, като Диамантените лиги. От време на време се сещам за Олимпиадата в Лос Анджелис, но рано е още. Нека стигне годината за нея, но все пак всички атлети се подготвяме най-вече за нея. Каквото и да направим, това е най-големият успех. И за мен е изключително важна тази Олимпиада"

"Бих казал на децата да не се отказват, да преследват мечтите си и да мечтаят, наистина да мечтаят, защото мечтите винаги се случват, искаш ли ги много.", каза още Саръбоюков.