bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Саръбоюков пред bTV: Успехът ми е, че съм донесъл радост на хората (ВИДЕО)

Топ атлетът ни тренирал и друг спорт, но послушал сърцето си

Най-големият му успех е това, че е донесъл радост на хората. Това заяви пред bTV Божидар Саръбоюков, който бе гост в "Интервюто на деня".

Топ атлетът ни се прибра от световното първенство в Торун (Полша) с бронзов медал в скока на дължина. Отличието е историческо - първо за България от световно в зала от 16 години насам.

"Сега, като се прибрах в България, започнах да усещам подкрепата от хората, от вас - медиите, и да осъзнавам наистина покрай точно щастието на хората колко голям успех е. За мен най-големият успех е точно това, че съм донесъл радост на хората и ги мотивирам. Честно казано, ясно знам докъде е моят лимит, което е хубаво. Смятам, че хората, които си поставят лимит, се ограничават и им е по-трудно да успеят", започна суперталантът от Харманли.

"Никога не съм обичал лагерите, защото аз съм малко по-необичаен атлет. Хората, които ме познават, го знаят. Обичам всичко да ми е спокойно. Малко не е на добре за моя страна, но обичам да ми е спокойно, никой да не ми пречи, да не се съобразявам с хората. В самия град, моя си, обичам обстановката. И когато отида някъде на лагер в чужбина, някои пъти лагерът се превръща в забавление"

"Предстоят ми един лагер във Валенсия, а другият е в Турция, в Анталия. Но сега вече това са сериозни лагери"

Снимка: Reuters

Послушал сърцето

"Аз започнах, не започнах, но исках да започна с футбол. След това дори и играх. Имам изкаран един сезон цял дори за Хеброс Харманли. Централен нападател. Дори бях станал голмайстор на групата. Но просто леката атлетика, защото започнах с нея, си ми е останала в сърцето и нямаше как да я изоставя"

"Първо бях при един учител, който той ме намери. След това вече в един етап, когато нещата трябваше да станат по-сериозни, майка ми ме свърза с Димитър Карамфилов, но аз преди това знаех що за човек е, какви успехи е имал преди това. Малко ме беше страх да тренирам при него, защото виждах колко са тежки тренировките. Като едно дете, не ми се занимаваше още толкова сериозно. Но връзката най-вече е майка ми"

"Най-често даже аз му се карам. Когато нещо не протича спокойно, си го изкарвам на него, което е изключително грешно от моя страна. Но ние двамата се разбираме по перфектен начин, затова може би нещата ни вървят толкова добре"

"Следващата цел е европейското на открито. Но преди това има доста стъпки, които са също изключително важни, като Диамантените лиги. От време на време се сещам за Олимпиадата в Лос Анджелис, но рано е още. Нека стигне годината за нея, но все пак всички атлети се подготвяме най-вече за нея. Каквото и да направим, това е най-големият успех. И за мен е изключително важна тази Олимпиада"

"Бих казал на децата да не се отказват, да преследват мечтите си и да мечтаят, наистина да мечтаят, защото мечтите винаги се случват, искаш ли ги много.", каза още Саръбоюков.

Снимка: Reuters

Тагове:

лека атлетика гостуване божидар саръбоюков Интервюто на деня

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV