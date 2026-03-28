Атанас Фурнаджиев остава начело на биатлона до 2030 година! Той беше единствен кандидат за поста. Общото събрание на централата се проведе в Банско.



16-те клуба единодушно гласуваха доверие на Фурнаджиев за нов мандат.



В новия Управителен съвет влизат Владимир Илиев, Павлина Филипова и Ирина Никулчина. Олимпийската шампионка от Нагано'98 Екатерина Дафовска получи 4 гласа и не беше избрана.



Беше приет и отчет за миналата година, според който федерацията завършва олимпийската година на плюс - с над 100 000 евро. Новият бюджет е близо 2 милиона евро.





Общото събрание отчете отминалия 4-годишен период като един от най-успешните в историята на българския биатлон.

Особено впечатляващи са постиженията в световния елит от последните два сезона, в които страната ни спечели третия си олимпийски медал в този спорт чрез бронза на Лора Христова в Милано/Кортина 2016, първата си световна титла в биатлона чрез златото при младежите на Георги Джоргов от Армер 2026, нови два подиума на Милена Тодорова в стартовете за Световната купа миналата зима, плюс редица призови класирания в елитни състезания.

Решено бе Отчетите на националните отбори за отминалия сезон да бъдат разгледани и обсъдени в началото на април.



Припомняме, че Фурнаджиев пое управлението на българския биатлон на извънредно Общо събрание на 23 юни 2022 г.