Биатлонът иска спешно трасе от държавата (ВИДЕО)

България може да има център за подготовка по биатлон още до началото на зимата, но при добро желание от страна на държавата. На това мнение е председателят на федерацията – Атанас Фурнаджиев.

След бронзовия медал на Лора Христова на олимпийските игри, централата е изпратила писмо до спортното министерство с настояване за спешно изграждане на трасе.

"Най-нормалното е да направим поне едно трасе в България, на което да могат да тренират биатлонистите и да знаят, че имат всичко осигурено в него. Силно се надявам, че министерството ще обърне внимание и да имаме поне един център за биатлон в България. Най-близко до това е Банско, но трябва да се промени закона за горите, който да позволи да се построи една сграда там, която да обслужва и биатлона, и ските", коментира Фурнаджиев пред bTV.

Снимка: Reuters

Той направи съпоставка между условията за подготовка в България и тези в Европа.

"Много далеч сме от условията, които имат Норвегия, Германия, Австрия. Ние успяхме да стигнем до тяхното ниво въпреки разликата в базите, но това е с огромни лишения от страна на състезателите, които прекарват по 11 месеца извън България."

Пихлер остава

Фурнаджиев съобщи, че германският треньор Волфганг Пихлер остава като консултант на националния отбор въпреки недоволството на някои състезатели.

"Проблемът е, че дадени биатлонисти не вярват на тази методика. Програмата му е наистина много тежка и трудно се издържа, защото тренират на ръба на човешките възможности. Но виждате, че си заслужаваше и България се поздрави с тези успехи в последните години."

Фурнаджиев ще се кандидатира за нов мандат за председател на предстоящото Общо събрание през уикенда.