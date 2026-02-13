24 години вяра! – Истината зад историческия медал на България

Българският биатлон отново има своя олимпийски миг. Бронзовото отличие на Лора Христова от Зимни олимпийски игри Милано/Кортина 2026 е кулминация на дълъг процес, на тиха работа, продължила повече от две десетилетия.

Снимка: Instagram

Пред bTV бившата националка Емилия Йорданова говори откровено за сълзите пред телевизора, за напрежението, което се усеща дори през екрана, и за това защо този бронз тежи повече от всеки статистически показател.

„Очите ми се насълзиха“

„Щастието, което изпитах, беше огромно. Очите ми се насълзиха и почувствах гордост, че Лора успя да постигне това, за което се борят през последните 24 години и мъжкият, и женският отбор. Състезанието гледах у дома със семейството си“, споделя Йорданов пред нашата медия.

Думите ѝ носят тежестта на човек, който е минал през всичко – от първите стартове до олимпийската сцена в Пьончан. За Йорданова подобен успех не е изненада, а закономерност.

Снимка: Instagram

„Знам какви са възможностите на Лора – и на рубежа, и бегово. Още преди старта казах, че ще бъде в топ 5. Радвам се, че дори надскочи очакванията.“ По-трудно е да гледаш, отколкото да участваш Интересното признание идва, когато разговорът се насочва към напрежението. „Още като състезател разбрах, че когато гледаш съотборник да се състезава, напрежението е по-голямо, отколкото ако самият ти си на пистата.“

Няма нищо случайно

Според нея ключът към успеха на олимпийската сцена е в простотата. „Колкото по-бързо състезателят спре да мисли, че стартът е по-различен от останалите, и прави това, за което е тренирал, толкова по-спокоен ще бъде. Излишното напрежение носи само негативи.“ Успех, който не е случаен Йорданова е категорична, че медалът не идва изолирано. „През последните години се работи на много по-високо ниво. Има коренна промяна и резултатите го показват.

Снимка: bTV

Състезателите са подготвени по съвременни методи, от международно признати специалисти.“ Тя припомня и силните резултати на Милена Тодорова в последните сезони като ясен сигнал, че българският биатлон върви нагоре. „Този медал показва, че посоката е правилна. Това е награда за всички, които през годините носеха точки и пазеха квотите ни за олимпийските игри.“

Личната страна на успеха

Родена в Троян, Йорданова представя България на Зимните олимпийски игри 2018 и години наред е част от ядрото на националния отбор.

Днес животът ѝ е различен. „Гледам 5-месечната си дъщеричка и мога да кажа, че това е най-приятното занимание в живота ми. Липсва ми адреналинът, но не и непрекъснатото пътуване и затворената среда.“

И ако трябва да обобщи всичко в едно послание към младите спортисти, тя е лаконична: „Нека не спират да се трудят и винаги да дават максимума от себе си.“

Снимка: Instagram

Бронзът на Лора от Милано/Кортина ще остане в историята, но за хора като Емилия Йорданова той е нещо повече – доказателство, че 24 години вяра, постоянство и търпение могат да се превърнат в един незабравим олимпийски миг.