Кодът на успеха за Лора Христова: 2323!

Не мислех за класирането, призна бронзовата ни медалистка от Милано/Кортина

Кодът на успеха за Лора Христова: 2323!
bgnes

"Много съм щастлива. През цялото време имах информация, но не мислех за класирането. Опитвах се да остана концентрирана върху елементите и стрелбата", заяви Христова след финала.

Тя намери символика във факта, че днес стартира с №23, както и рождената ѝ дата - 23 април 2003 г.

Чудото в биатлона Лора Христова - от първия ден на писалките в Троян до световния връх

Отличието е второ за страната ни от Игрите в Италия след блестящото представяне на Тервел Замфиров в сноуборда - бронз в паралелния гигантски слалом в сноуборда.

Oтличието на Христова е осмо за страната ни на зимни олимпийски игри, като Иван Лебанов поставя началото с бронз в ски бягането в Лейк Плесид през 1980 г.

Олимпийски бронз за България в биатлона! Донесе го Лора Христова!

 

Тагове:

биатлон троян успех екатерина дафовска медали бронз код Зимни олимпийски игри лора христова миланокортина 2026

