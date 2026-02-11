Кодът на успеха за Лора Христова: 2323!

"Много съм щастлива. През цялото време имах информация, но не мислех за класирането. Опитвах се да остана концентрирана върху елементите и стрелбата", заяви Христова след финала.

Тя намери символика във факта, че днес стартира с №23, както и рождената ѝ дата - 23 април 2003 г.

Отличието е второ за страната ни от Игрите в Италия след блестящото представяне на Тервел Замфиров в сноуборда - бронз в паралелния гигантски слалом в сноуборда.

Oтличието на Христова е осмо за страната ни на зимни олимпийски игри, като Иван Лебанов поставя началото с бронз в ски бягането в Лейк Плесид през 1980 г.