Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 5 златни медала за младите български лекоатлети от Балканиадата Общо 11 отличия за родните представители в Крайова Снимка: БФЛА

Българският национален отбор по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години затвърди доминацията на страната при подрастващите на Балканите.

При изключително силна конкуренция, България стигна до второто място в крайното класиране по медали в Крайова.

Младите български атлети спечелиха общо 11 отличия - 5 златни, 3 сребърни и 3 бронзови.

Гордост

В подреждането по меадали родните представители отстъпиха само на Гърция.

Освен това българите стигнаха до няколко четвърти места и класирания в топ 6, с които отново се утвърдиха като един от най-силните отбори в тази възраст. Именно на тях ще разчита родната федерация през следващите години.

"Горд съм с постигнатото от нашите атлети. Целта на БФЛА остава да се търсят начини най-добрите млади състезатели да получават месечни възнаграждения, за да бъдат по-спокойни, по-мотивирани и да останат в спорта", коментира президентът на БФЛА Георги Павлов.

Медалите

Ето и медалистите за България:

Златни медали:

Йоан Каменов – 100 м – 10.49 и 10.47 в сериите

Радина Величкова – 100 м – 11.73 (-0.9) и 11.61 (1.1) в сериите

Зинга Фирмино – троен скок – 15.76 (-0.9)

Ива Деливерска – 100 м с препятствия – 13.80 (-0.1)

Щафетата 4х100 м юноши (Димитър Христов, Йоан Каменов, Зинга Фирмино и Деян Цветанов) – 40.50 национален рекорд

Снимка: БФЛА

Сребърни медали:

Деян Цветанов – 100 м – 10.54 (-0.2) на финала и 10.59 (0.2) в сериите

Християн Касабов – 110 м пр. – 13.35 (-0.1) и 13.49 (3.4) в сериите

Зара Илиева – 3000 м – 9:48.56

Бронзови медали:

Теодор Янков – скок дължина – 7.35 (1.9)

Сияна Бръмбарова – скок дължина – 6.15 (-0.1)

Стефани Димитрова – мятане на диск – 41.56