Начева изригна с изравнен личен рекорд в Турция

Александра Начева постигна изключително силен резултат в тройния скок по време на клубния шампионат на Турция.
Състезателката на Стойко Цонов се приземи на 14.35 метра и изравни най-доброто постижение в кариерата си от 9 юни 2024 година – месец преди зверската фрактура на глезена.
Така Начева дава заявка за силен летен сезон, след като зимата стигна до осмото място в света на шампионата на планетата в полския град Торун.
Резултатът на Алекс я нарежда 15-а в световната ранглиста за сезона и 8-а в европейската.
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