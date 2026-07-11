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Начева изригна с изравнен личен рекорд в Турция

Осмата в света преодоля 14.35 метра

Начева изригна с изравнен личен рекорд в Турция
 Снимка: БГНЕС

Александра Начева постигна изключително силен резултат в тройния скок по време на клубния шампионат на Турция.

Състезателката на Стойко Цонов се приземи на 14.35 метра и изравни най-доброто постижение в кариерата си от 9 юни 2024 година – месец преди зверската фрактура на глезена.

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Така Начева дава заявка за силен летен сезон, след като зимата стигна до осмото място в света на шампионата на планетата в полския град Торун.

Резултатът на Алекс я нарежда 15-а в световната ранглиста за сезона и 8-а в европейската.

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