6 от 6! Клаебо пренаписа историята

Легендата Йоханес Клаебо приключи Зимните олимпийски игри 2026 по шампионски начин – с шест от шест златни медала.

Норвежецът подчини и кралската дисциплина в ски бягането – 50 км класически стил, с което завърши перфектната си серия в Италия. На 29 години Клаебо вече има 11 олимпийски титли и все по-убедително се утвърждава като най-успешния състезател в историята на зимните игри.

В последното изпитание той измина дистанцията за 2:07:07 часа и остави на 17.5 секунди зад себе си сънародника си Мартин Ниенгет. Двамата вървяха рамо до рамо до последните 500 метра, когато Клаебо включи турбото и буквално отнесе конкуренцията.

Снимка: Reuters

Трети завърши още един норвежец – Емил Иверсен, който издържа темпото почти до финала, но в последните 10 километра отстъпи.

Българинът Даниел Пешков финишира 42-ри с време 2:33:00 часа, на 26:15.2 минути от непобедимия Клаебо.