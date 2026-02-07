Най-красивите в Милано/Кортина: Кои са секс символите на Игрите?

25-ите Зимни олимпийски игри стартираха в Милано/Кортина със стилна церемония типично по италиански!
Светът вече е Олимпиада, както гласи клишето. А в Италия дори спортът на най-високо ниво трябва да е съчетан с красота!
Преди да започнат същинските надпревари, представяме ви най-красивите олимпийци. Ще ви кажем и в кой спорт ще се борят за отличия, за да може да ги гледате и да стискате палци на фаворитите си.
Без съмнение тя е една от звездите на Милано/Кортина. Американката е в преследване на трета олимпийска титла в ските, след като спечели злато в слалома в Сочи 2014 и в гигантския слалом в ПьонгЧанг 2018.
Освен това тя има 71-о първи места на стартове от Световната купа, както и 8 световни титли.
Знаете ли с какво се печелят тези медали? С толкова тренировки и усилия, които ти изкарват плочки... на гърба!
Тя е сгодена за норвежкия алпийски скиор Александър Аамод Килде.
Отправяме се към сноуборда и дисциплината халфпайп. С двата си златни медала от ПьонгЧанг 2018 и Пекин 2022, с трите си световни титли американката Клои Ким е истинска царица в нея.
Тя е родена в Калифорния, а родителите ѝ са от Южна Корея.
Сърцето ѝ е заето от звездата от NFL Майлс Гарет. Двамата разкриха връзката си преди няколко месеца.
Перфектната комбинация от американски и китайски гени! Те личат не само в красотата на 22-годишната двукратна олимпийска шампионка във фрийстайл ските, но и във волята ѝ за победа.
Майката на Айлийн е емигрантка от Китай. До 15-ата си година тя живее в САЩ, но след това се мести в родината на майка си и започва да печели не само медали, но и рекламни договори с топ световни марки.
За миналата година тя е спечелила 23 млн. долара като лице на различни брандове.
Няма как класация за най-красивите на олимпийски игри да мине без кралицата на алпийските ски!
Олимпийската шампионка в спускането от Ванкувър 2010 г. има още какво да покаже, дори с тежка контузия и за това заслужава поклон до земята!
Да, Линдзи е на 41! Да, тя продължава да е зашеметяваща!
И да, тя е страхотен боец!
Нидерландката можеше спокойно да си седи вкъщи и заедно с годеника си да - Youtube сензацията Джейк Пол!
Но това не подхожда хич на 7-кратна световна шампионка в бързото пързаляне с кънки!
Юта ще излезе отново на пързалката и със сигурност доста обективи ще бъдат насочени към нея. Рекламата, която прави на своя спорт е безценна!
Той отдавна не е "Хлапето Сид", а е истинска звезда в хокея.
В Милано/Кортина ще го видим като капитан на Канада. Кросби е любимец на своята страна, откакто отбеляза победния гол, с който "кленовите листа спечелиха предпоследната си олимпийска титла - през 2010 г. във Ванкувър.
Вероятно това ще са последните му Игри. Той е на 38 години.
И Норвегия си има свой секс символ! Ще видим Йоханес в ски бягането, където вече има цели 5 олимпийски титли в различните стартове.
А е само на 29!
Но внимавайте! Норвежкият крал е сгоден, като дамата на сърцето му не е по-малко красива!
Бобслей! Тесен боб, тесен улей, плътни защитни маски.
Лорънс е част от тима на Великобритания и за първи път ще участва на олимпийски игри.
Той е вашият човек, ако харесвате мъже в униформи. Все пак е служил като морски командос в британските кралски сили.
