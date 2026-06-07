Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Тайгър Уудс в клиника, любимата му се бори с рак Трудни времена за голф легендата

Легендата на голфа Тайгър Уудс продължава интензивната си рехабилитационна програма в Швейцария, докато същевременно оказва подкрепа на своята приятелка Ванеса Тръмп, която е диагностицирана с рак на гърдата.

Според източници, близки до обкръжението на голфъра, 50-годишният Уудс се намира в заключителния етап от тримесечната си програма за възстановяване след тежката автомобилна катастрофа през март и последвалите правни проблеми. Очаква се лечението му да приключи до края на юни.

„Тайгър прави всичко възможно, за да премине през този период. Натискът е огромен. Това безспорно се отразява на психиката му“, споделя източник, запознат със ситуацията.

Въпреки трудностите близките му твърдят, че Уудс не е изоставил амбицията си отново да се състезава на най-високо ниво. Според тях той остава твърдо решен да се върне към професионалния голф веднага щом физическото му състояние го позволи.

Снимка: Getty Images

Междувременно отношенията между Уудс и Ванеса Тръмп продължават да се задълбочават. Медиите в САЩ описват двойката като изключително сплотена в този сложен момент, като двамата поддържат постоянна връзка и взаимно си оказват подкрепа.

„Те преминават през това заедно. Тайгър е изключително отдаден и грижовен, а Ванеса демонстрира впечатляваща сила и устойчивост въпреки предизвикателствата пред нея“, разкрива човек от близкото им обкръжение.

По-рано тази пролет Уудс се завърна за кратко във Флорида, за да бъде до Ванеса, която е бивша снаха на президента на САЩ Доналд Тръмп, след медицинска процедура, свързана с лечението ѝ. По време на посещението си той присъства и на дипломирането на дъщеря ѝ Кай.

Снимка: Reuters

В началото на април Тайгър катастрофира, като обърна джипа си при опит за изпреварване близо до дома си в Калифорния. След това бе арестуван за шофиране в нетрезво състояние и под въздействието на медикаменти.

Това бе четвъртата катастрофа, в която 50-годишният голфър участва през последните години.

През 2021 г. джипът му се преобърна няколко пъти в Южна Калифорния, като заради травмите той претърпя операция на крака. През 2017 г. загуби съзнание зад волана и се призна за виновен за безразсъдно шофиране.

Но всичко започна през 2009 г., когато заби автомобила си в къщата на съсед. Тогавашната му съпруга Елин Нордегрен използва стика му за голф, за да счупи прозореца и да го измъкне от джипа, а случаят отвори темата за изневерите на голфъра, които според публикации са били над 120.