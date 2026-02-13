bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Арест на Игрите: Бягаше 16 години, а го заловиха на хокей

Култов случай в Милано

Беглец от закона в Италия беше закопчан, след като бе забелязан на Зимните олимпийски игри.

44-годишният словак е гледал националния отбор на страната си по хокей. От това се възползват карабинерите, които го залавят след 16 години издирване.

Заповедта за задържането му е била издадена от прокуратурата през 2010 г. заради поредица от кражби в магазини.

Хвани ме, ако можеш

Органите на реда в Милано проследили беглеца, след като се е регистрирал в хотел в периферията на града. Той ще излежи присъда от 11 месеца и 7 дни в централния затвор Сан Виторе.

Въпреки че остана без подкрепата му, словашкият тим дебютира на Игрите с гръмка победа - 4:1 срещу Финландия.

Междувременно фаворитите САЩ и Канада стартираха с разгроми - съответно над Латвия (5:1) и Чехия (5:0).

Тагове:

арест крадец хокей беглец мач милано заловен кражби словак Зимни олимпийски игри 16 години

