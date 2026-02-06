България в центъра на олимпийската магия в Италия (СНИМКИ + ФАКТФАЙЛ)

Олимпийските игри в Милано/Кортина 2026 са официално открити! Алберто Томба и Дебора Компаньони имаха честта да запалят олимпийския огън в двата италиански града.

Легендите на алпийските ски са трикратни олимпийски шампиони и сред най-популярните италиански спортисти на своето поколение в зимните спортове. Томба запали олимпийския огън в Милано. По същото време Компаньони запали жертвеника на площад „Дибона“ в Кортина д’Ампецо, в сърцето на Доломитите.

Алберто Томба е носител на два олимпийски златни медала от Калгари 1988 и още един от Албервил 1992, както и на две сребърни отличия. Дебора Компаньони, която запали жертвеника в Кортина, спечели първото си злато в Албервил, след което триумфира и в Лилехамер 1994. Четири години по-късно в Нагано тя добави още едно злато и сребро към богатата си колекция.

България

Александра Фейгин и биатлонистът Владимир Илиев бяха знаменосци на българската делегация. Фигуристката присъства на официалната церемония на „Сан Сиро“ в Милано, докато Илиев се включи от Кортина. От Ливиньо дефилира и българският отбор по сноуборд, чиито състезания започват след два дни.

Откриване

Замисълът на спектакъла бе да подчертае „хармонията“ на най-географски разпръснатите зимни игри в историята. Централната сцена на „Сан Сиро“ бе оформена като спирала с разклонения към останалите локации, а първите картини от програмата отдадоха почит на италианската култура, мита за Купидон и Психея и на композиторите Верди, Пучини и Росини. Американската певица Марая Кери откри музикалната част с изпълнение на Volare на италиански, а носителката на четири награди „Грами“ Лаура Паузини изпълни химна на страната, облечена в рокля, създадена от Джорджо Армани.

Общо 92 държави ще премерят сили на Олимпийските игри, а България ще бъде представена от 20 спортисти. В Кортина температурите бяха изключително ниски, но това не смути отборите: канадците маршируваха с червени одеяла на раменете си, чехите – с къси панталони и дебели, цветни чорапи, аржентинците – с дълги сини пухени якета, а китайците – с плътни шалове.

Президент в трамвай

Любопитното е, че президентът на Италия Серджо Матарела пристигна на стадиона с един от най-характерните символи на града – трамвая „Карели“, известен още като „Милано 1928“. В ролята на ватман, който отвори вратите за Матарела на спирка „Сан Сиро“, влезе легендарният италиански мотоциклетист Валентино Роси.

Президентът на МОК Кърсти Ковънтри се обърна към спортистите в края: „Успяхте, бъдете горди, че стигнахте дотук! Сега дайте всичко от себе си, забавлявайте се, насладете се на всеки момент! Вие ще ни дадете нещо специално, ще ни накарате да мечтаем, ще ни покажете, че силата не е само въпрос на победи, а и на смелост, емпатия и сърце. Ще ни научите да се изправяме отново, независимо колко трудно е падането.“

Последният танц на „Сан Сиро“

Церемонията се превърна в последното голямо събитие в дългогодишния дом на Интер и Милан. Двата клуба наскоро се споразумяха да закупят целия терен от Общинския съвет на Милано и се очаква да освободят стадиона до 2030 г., когато трябва да бъде изградено ново, модерно и многофункционално съоръжение. „Това ще бъде краят на вековния стадион, който Милан и Интер ще напуснат“, написа gazzetta.it.

ФАКТФАЙЛ

* Олимпийските игри през 2026 г. не са най-мащабните по отношение на участието. В Пьончан 2018 стартираха 2922 състезатели, докато в Милано се очакват 2871 – същият брой като в Пекин 2022.

* Само 119 от общо 206 действащи национални олимпийски комитета (НОК) са участвали в Зимни олимпийски игри, докато всички 206 са вземали участие в летните Игри поне два пъти. САЩ имат най-голямата делегация в Милано/Кортина с 235 спортисти, следвани от Канада с 211 и Италия с 195.

* През последните 60 години американската делегация само веднъж е била с по-малък брой атлети – на Игрите в Сочи 2014, когато Русия участва с 232 състезатели, а САЩ – с 222. 12 държави са участвали във всичките 24 Зимни олимпийски игри: Франция, Великобритания, Швейцария, Австрия, Италия, Швеция, САЩ, Канада, Унгария, Норвегия, Финландия и Полша.

* Три държави – Бенин, ОАЕ и Гвинея-Бисау – ще дебютират на Олимпийските игри през 2026 г., и трите в алпийските ски.

* Норвегия води по общ брой медали със 409, следвана от Русия с 385 (включително медалите на СССР) и САЩ с 332. Норвежците са и рекордьори по златни медали – 148, пред Русия със 140 и Германия със 125. Общо 41 държави са печелили медали на Зимни олимпийски игри. Три от тях няма да участват през 2026 г.: Източна Германия и Чехословакия вече не съществуват, а Северна Корея не изпраща делегация.

* Аржентина и Гърция са участвали по 20 пъти на Зимни олимпийски игри, без да спечелят медал. Румъния, например, е участвала с 306 спортисти в 22 издания, като има само един бронзов медал.

* Спортистите ще се състезават в 16 дисциплини. Ски алпинизмът ще направи своя олимпийски дебют, а шест спорта са присъствали на всички Игри: ски бягане, фигурно пързаляне, хокей на лед, северна комбинация, ски скокове и бързо пързаляне с кънки.

Снимки: БГНЕС, Reuters, Getty Images

