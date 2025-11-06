bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Българин стана световен шампион в Абу Даби

Защити титлата си в дисциплината кану-каяк падълборд

Българин стана световен шампион в Абу Даби

Българин спечели титлата на световното първенство по падълборд в Абу Даби (ОАЕ)!

Андрей Крайтор триумфира в дисциплината кану-каяк падълборд, както и през миналата година на шампионата в Сарасота (САЩ).

"Да чуя българския химн в Абу Даби беше момент, който няма да забравя. Това не е просто победа за мен, а за България. Гордея се, че нося нашето знаме и усещам подкрепата на хората у дома", каза Крайтор, след като получи златото.

Отново на върха

Крайтор взе и бронз в дисциплината спринт, в която беше изпреварен от Серхио Канторал (Испания) и от Вадим Коробов (Литва).

33-годишният Крайтор е роден в Украйна, но се е състезавал още за Азербайджан (2009-2012) и за Русия (2013-2023), след което решава да представлява България - страната, в която е родена баба му.

За Русия той е двукратен световен първенец с щафетата на 4 по 200 м едноместното кану, както и двукратен европейски шампион в индивидуалната надпревара на 200 м, в която стига и финал на Олимпийските игри в Рио 2016, завършвайки шести, като остава на по-малко от половин секунда от място на подиума.

