Българка прави революция в един от най-консервативните спортове с... триъгълник

Десислава Божилова ще улесни колегите си

Българка прави революция в един от най-консервативните спортове с... триъгълник

Ако има световен спорт, в който имаме българка начело, то това е снукърът! 

Десислава Божилова е емблема на този консервативен английски спорт, измислен в Индия, но придобиваш все по-голяма популярност. 

Българката е съдия от най-висока класа, като дори следеше за спазването на правилата на финалите на всичките турнири от "Тройната корона" - “Мастърс”, Шампионат на Обединеното кралство, Световно първенство. 

Няма съмнение, че тя е тази, която може да направи нововъведия! И те не закъсняха!

Триъгълник

Божилова отсъстваше от едни от най-важните турнири в последно време. Причината е, че е разработвала нов триъгълник, който да помогне на нея и колегите ѝ. 

Тя коментира новостта пред страницата Snooker Bulgaria. 

"През последните две години работих върху създаването на прецизен и надежден снукър триъгълник за съдии. Проектирах модела с много внимание. Той трябваше да бъде лесен за работа; достатъчно малък, за да се побира в чанта за лаптоп; да се подравнява перфектно с борда и черната точка; да се плъзга абсолютно право; да подрежда червените топки възможно най-близо до розовата топка и, разбира се, да не се чупи лесно. Триъгълникът е от една част и е изработен от материал, достатъчно здрав, за да издържи на дълги години употреба и пътувания.", обясни тя. 

Триъгълникът, по който се подреждат топките преди началото на фрейм е част от оборудването на самата маса, но на турнирите се използва официален такъв. Може в следващите години да видим изобретението на Десислава. 

Историята на Деси

Божилова трудно може да се скрие от камерите, дори в консервативна Англия. 

Чаровната българка съдийства от 2012 г. - първо у нас, а след това и в световен мащаб. Със сигурност най-голямото постижение в кариерата ѝ е участието във финала на Световното през 2025 г. Тя бе едва втората жена, която получава този престижен наряд след Михаела Таб. 

Кралицата на снукъра e българка (ВИДЕО)

Българката е първата дама с "Тройна корона".

