Българският лъв изрева във Формула 2!

Само три състезателни уикенда бяха нужни на Никола Цолов, за да стигне до първата си победа във Формула 2.

След 17-ото място в спринта на Гран при на Австралия световният вицешампион във Формула 3 отговори по шампионски – с категорична победа в основното състезание.

Българският лъв на "Кампос" стартира пети, но се възползва брилянтно от инцидентите пред него и от двата рестарта и финишира пръв.

Зад него останаха шампионът във Формула 3 Рафаел Камара (Бразилия) и нидерландецът Лоранс ван Хупен.

С победата си Цолов излезе начело в генералното класиране с 25 точки. Камара е втори с 18, а ван Хупен – трети със 17.

Следващият кръг от шампионата е в Бахрейн през април, но провеждането му остава под въпрос заради напрежението в Близкия изток.

Снимки: facebook.com/formula2