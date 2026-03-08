bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Българският лъв изрева във Формула 2!

Никола Цолов спечели Гран при на Австралия

Българският лъв изрева във Формула 2!

Само три състезателни уикенда бяха нужни на Никола Цолов, за да стигне до първата си победа във Формула 2.

След 17-ото място в спринта на Гран при на Австралия световният вицешампион във Формула 3 отговори по шампионски – с категорична победа в основното състезание.

Българският лъв на "Кампос" стартира пети, но се възползва брилянтно от инцидентите пред него и от двата рестарта и финишира пръв.

Зад него останаха шампионът във Формула 3 Рафаел Камара (Бразилия) и нидерландецът Лоранс ван Хупен.

С победата си Цолов излезе начело в генералното класиране с 25 точки. Камара е втори с 18, а ван Хупен – трети със 17.

Следващият кръг от шампионата е в Бахрейн през април, но провеждането му остава под въпрос заради напрежението в Близкия изток.

Снимки: facebook.com/formula2

