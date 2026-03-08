Мъжете кога? Женският ни национален отбор вкара 5 на Гибралтар

Женският национален отбор на България постигна убедителна победа с 5:0 (2:0) над Гибралтар във втората си среща от европейските квалификации в група С/2.

Два гола за „лъвиците“ вкара Димитра Иванова, а по едно попадение добавиха Полина Ръсина и Ивана Найденова. Автогол още в 2' даде ранен аванс на българките.

Втори сме в групата

Това бе първа победа за новия селекционер Калоян Петков, който пое отбора след Силвия Радойска. С три точки от два мача България заема второто място в групата, изоставайки само по голова разлика от Косово, което надви Хърватия с 1:0.

Мачът започна ударно за българките — още във 2' защитничка на домакините си вкара автогол след центриране на Кристиана Караиванова. Полина Ръсина удвои преди почивката, а в заключителните минути Димитра Иванова показа класа и вкара в 84' и 85'. Крайното 5:0 бе оформено от Ивана Найденова в 4' на добавеното време, след като българките принудиха бранителка на Гибралтар да напусне с червен картон.

Без екипи

Отборът на България игра с екипите на домакините, след като багажът им бе загубен при пътуването.

Състав на България: Милена Караколева, Николета Бойчева, Нора Димитрова (46 – Яна Динева), Бианка Демирова, Александра Янева (56 – Исмигюл Ялчънер), Лора Петрова (70 – Юлияна Александрова), Полина Ръсина (84 – Здравка Парапунова), Кристиана Караиванова, Ивана Найденова, Симона Стефанова.