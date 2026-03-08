bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Никола Цолов след победата: Знаех, че мога да бъда най-бързият!

Кампос е моето семейство, признателен е българският пилот

Никола Цолов след победата: Знаех, че мога да бъда най-бързият!
F2.com

„Вчера беше много лош ден за нас. Днес знаех, че имам по-добра възможност и успях да се изправя отново“, бе първият коментар на пилота на Кампос Рейсинг след гръмкия успех в Мелбърн.

Снимка: F2.com

„Стартът беше доста добър. Останах зад двете коли на Родни, но те се удариха пред мен след първия завой. След това поведох състезанието в мой ритъм“, добави българинът.

„Бях начело през по-голямата част от надпреварата. Онзи ден се борех за полпозишъна и знаех, че днес мога да бъда най-бързият на пистата.“

Снимка: F2.com

Цолов не пропусна да благодари на отбора си.

„Кампос е моето семейство. Станахме шампиони във Формула 4 и спечелихме отборната титла във Формула 3. Искам да споделя всеки момент с Кампос и с Ред Бул“, каза българинът.

ред бул писта австралия формула 2 победа формула 3 кампос кола за сигурност Никола Цолов Българският лъв

