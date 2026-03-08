bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Битка до края, но №1 в света прекърши Григор Димитров

Алкарас отново го спря в Индиън Уелс

Битка до края, но №1 в света прекърши Григор Димитров
БГНЕС

Григор Димитров приключи участието си в първия Мастърса за годината в Индиън Уелс във втория кръг, след като отстъпи на световния 1 Карлос Алкарас с 2:6, 3:6.

Така най-добрият български тенисист за втора поредна година напуска турнира в Калифорния именно след сблъсък с испанеца.

Снимка: БГНЕС

Въпреки крайния резултат, първата ни ракета показа стабилна игра в дълги моменти от двубоя, а във втория сет дори успя да държи равностойно темпо с фаворита почти до самия край.

34-годишният хасковлия допусна два пробива в първия сет, което даде сериозно предимство на испанеца. След паузата играта се изравни, но решаващият момент дойде в осмия гейм, когато Димитров загуби подаването си и позволи на съперника да затвори мача.

Топтенисист остава под бомбите — майка му в паника

С победата си Алкарас продължава напред в турнира и в следващия кръг ще се изправи срещу Артур Риндеркнеш.

13 поред

Карлос е в серия от 13 поредни победи през 2026 г., с титли на Откритото първенство на Австралия и в Доха. Този турнир ми пасва много добре, още от първата година. Обстановката е невероятна. Обичам да играя тук, каза 22-годишният тенисист от Мурсия след победата над Гришо, който в момента е 42-ри в ранглистата на АТР.

Снимка: БГНЕС

13-те последователни успеха на Алкарас не са единствената му впечатляваща серия този сезон - той е спечелил 30 мача на твърда настилка, оставайки непобеден от двубоя с белгиеца Давид Гофен във втория кръг в Маями миналата година.

Това изравнява рекорда, поставен от Новак Джокович между първия кръг на US Open през 2015 г. и четвъртфиналите в Дубай през 2016 г., което е шестата най-дълга серия в Откритата ера (от 1968 г. насам).

Ейса на Григор блести в мъжки костюм на едно от най-чаканите модни събития (ВИДЕО)
Тагове:

калифорния григор димитров игра индиън уелс втори кръг загуба Карлос Алкарас

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Никола Цолов след победата: Знаех, че мога да бъда най-бързият!

Никола Цолов след победата: Знаех, че мога да бъда най-бързият!
Тервел Замфиров пред bTV: Малена е любимото дете в сноуборд семейството! (ВИДЕО)

Тервел Замфиров пред bTV: Малена е любимото дете в сноуборд семейството! (ВИДЕО)
Пет години след трагедията: Балак откровено за загубата на сина си

Пет години след трагедията: Балак откровено за загубата на сина си
Момичето от сиропиталището, което спечели 20 медала (ВИДЕО)

Момичето от сиропиталището, което спечели 20 медала (ВИДЕО)
Мъжете кога? Женският ни национален отбор вкара 5 на Гибралтар

Мъжете кога? Женският ни национален отбор вкара 5 на Гибралтар

Последни новини

Килиан Мбапе бележи и на любовния фронт

Килиан Мбапе бележи и на любовния фронт
Мъжете кога? Женският ни национален отбор вкара 5 на Гибралтар

Мъжете кога? Женският ни национален отбор вкара 5 на Гибралтар
Никола Цолов след победата: Знаех, че мога да бъда най-бързият!

Никола Цолов след победата: Знаех, че мога да бъда най-бързият!
Българският лъв изрева във Формула 2!

Българският лъв изрева във Формула 2!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV