Битка до края, но №1 в света прекърши Григор Димитров

Григор Димитров приключи участието си в първия Мастърса за годината в Индиън Уелс във втория кръг, след като отстъпи на световния 1 Карлос Алкарас с 2:6, 3:6.

Така най-добрият български тенисист за втора поредна година напуска турнира в Калифорния именно след сблъсък с испанеца.





Снимка: БГНЕС

Въпреки крайния резултат, първата ни ракета показа стабилна игра в дълги моменти от двубоя, а във втория сет дори успя да държи равностойно темпо с фаворита почти до самия край.



34-годишният хасковлия допусна два пробива в първия сет, което даде сериозно предимство на испанеца. След паузата играта се изравни, но решаващият момент дойде в осмия гейм, когато Димитров загуби подаването си и позволи на съперника да затвори мача.

С победата си Алкарас продължава напред в турнира и в следващия кръг ще се изправи срещу Артур Риндеркнеш.

13 поред

Карлос е в серия от 13 поредни победи през 2026 г., с титли на Откритото първенство на Австралия и в Доха. Този турнир ми пасва много добре, още от първата година. Обстановката е невероятна. Обичам да играя тук, каза 22-годишният тенисист от Мурсия след победата над Гришо, който в момента е 42-ри в ранглистата на АТР.





Снимка: БГНЕС

13-те последователни успеха на Алкарас не са единствената му впечатляваща серия този сезон - той е спечелил 30 мача на твърда настилка, оставайки непобеден от двубоя с белгиеца Давид Гофен във втория кръг в Маями миналата година.

Това изравнява рекорда, поставен от Новак Джокович между първия кръг на US Open през 2015 г. и четвъртфиналите в Дубай през 2016 г., което е шестата най-дълга серия в Откритата ера (от 1968 г. насам).