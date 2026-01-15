Братът на Кръшняк пред bTV: Цялата къща гръмна, когато победи Промегер! (ВИДЕО)

Емоция и вдъхновение. Това е 21-годишният ни сноубордист Александър Кръшняк за по-малкия си брат Петър. Пред bTV последният сподели, че у дома е имало луда радост при победата срещу легендата Андреас Промегер в осминафиналите на паралелния слалом за Световната купа в Бад Гащайн (Австрия).

"Когато се изправи срещу Андреас Промегер, с баща ми много се надявахме да го победи. И когато го победи, цялата къща направо гръмна! Толкова много крещяхме. Виждаме как това, за което се е трудил, носи резултати. Вдъхновява ме още повече, защото и на мен ми е мечта да вляза в Олимпийските игри. Аз и в ските съм един от най-добрите. Не предпочитам нито едното от двете. И двете ми харесат много. Но на ски съм от много дълго време, може би съм малко по-добър", каза Петър.

"Най-често му викам "Хайде, Сашко, можеш! Всичките ще ги схрускаш!". Пожелавам му да се изкефи, да му хареса карането. Когато слезе долу, да е доволен от това, което е направил.", допълни той.

В Бад Гащайн Кръшняк написа история, завършвайки на второ място. Така си осигури квота за олимпийските игри в Милано/Кортина (Италия). Досега най-доброто му представяне за Световната купа беше 10-о място - в паралелния слапом в Давос на 20 декември.

Всяка тренировка е като Световна купа

"Израства непрекъснато. Аз го наблюдавам, ние го наблюдаваме отблизо. Увереността си идва с напредването, с резултатите, с карането. Тя си идва. Неминуемо", коментира бащата на сноубордиста - Михаил.

Снимка: Facebook

"Въпреки че Александър и Тервел (Замфиров) тренират много разнообразни подходи в карането, всеки си има стил. Радо (Янков) също си има негов стил, който от времето, в което е напредвал в карането, го е обособил. Така че различни са. Различни са, но пък са бързи и тримата"

"Те са си войници - стегнати, знаят какво да правят. Много много не се захласват по такива емоции. Но емоцията беше сериозна. Той е на 21. Млад, здрав, силен, пъргав. Конкуренцията в отбора води до това всеки ден на тренировка те да са на практика на една Световна купа. Те са водещи в света в момента. Факт е и ги дърпа напред.", заяви още той.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK