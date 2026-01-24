Бивш футболист убит в лагер за бездомни

Тялото на бившия играч от Националната футболна лига (NFL) Кевин Джонсън е било открито безжизнено и със следи от брутално насилие в лагер за бездомни в Лос Анджелис.

По данни на властите по тялото на 55-годишния мъж са установени множество прободни рани и следи от удари.

Убийство

Полицията официално класифицира смъртта като убийство, а разследването по случая продължава.

Близки и приятели на Джонсън разкриват, че през последните години той е страдал от сериозни здравословни проблеми, свързани с хронична травматична енцефалопатия (ХТЕ) — дегенеративно мозъчно заболяване, често срещано при бивши състезатели в контактни спортове.

Според тях именно последствията от многобройните удари по главата по време на професионалната му кариера са допринесли за влошаването на психичното му състояние и последвалата му бездомност.

Кариера

Кевин Джонсън започва кариерата си в NFL през 1993 г., след като е избран в четвъртия кръг на драфта от Ню Ингланд Пейтриътс. В следващите години преминава през няколко отбора, преди през 1995 г. да намери своето място във Филаделфия Ийгълс, където оставя най-осезаемата си следа в лигата.

„Той беше най-добрият ми приятел. Аз бях неговият кум“, споделя Брус Тод пред ABC7. „Изключителен човек, невероятно забавен. Общността ще го помни и ще ни липсва дълбоко.“

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK