bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Бивш футболист убит в лагер за бездомни

Полицията разследва

Бивш футболист убит в лагер за бездомни
iStock

Тялото на бившия играч от Националната футболна лига (NFL) Кевин Джонсън е било открито безжизнено и със следи от брутално насилие в лагер за бездомни в Лос Анджелис.

По данни на властите по тялото на 55-годишния мъж са установени множество прободни рани и следи от удари.

Убийство

Полицията официално класифицира смъртта като убийство, а разследването по случая продължава.

Близки и приятели на Джонсън разкриват, че през последните години той е страдал от сериозни здравословни проблеми, свързани с хронична травматична енцефалопатия (ХТЕ) — дегенеративно мозъчно заболяване, често срещано при бивши състезатели в контактни спортове.

Според тях именно последствията от многобройните удари по главата по време на професионалната му кариера са допринесли за влошаването на психичното му състояние и последвалата му бездомност.

Кариера

Кевин Джонсън започва кариерата си в NFL през 1993 г., след като е избран в четвъртия кръг на драфта от Ню Ингланд Пейтриътс. В следващите години преминава през няколко отбора, преди през 1995 г. да намери своето място във Филаделфия Ийгълс, където оставя най-осезаемата си следа в лигата.

„Той беше най-добрият ми приятел. Аз бях неговият кум“, споделя Брус Тод пред ABC7. „Изключителен човек, невероятно забавен. Общността ще го помни и ще ни липсва дълбоко.“

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

полиция смърт пребит убит рани американски футбол nfl Кевин Джонсън лагер за бездомни

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Да помогнем на Любо Пенев: търгът продължава

Да помогнем на Любо Пенев: търгът продължава
Роналдо спира с футбола!

Роналдо спира с футбола!
Аферата с Ивет: Кой и защо рови повторно в пробите?

Аферата с Ивет: Кой и защо рови повторно в пробите?
Златното поколение се топи – още една фигура ни напусна

Златното поколение се топи – още една фигура ни напусна

Последни новини

Да помогнем на Любо Пенев: търгът продължава

Да помогнем на Любо Пенев: търгът продължава
Агенцията за контрол пред bTV: Науката, а не подозренията, стои зад пробите от Рио

Агенцията за контрол пред bTV: Науката, а не подозренията, стои зад пробите от Рио
Гуардиола се подиграва: Толкова сме перфектни, че не можем да губим!

Гуардиола се подиграва: Толкова сме перфектни, че не можем да губим!
Министър Иван Пешев: Ивет Лалова е символ на честната игра!

Министър Иван Пешев: Ивет Лалова е символ на честната игра!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV