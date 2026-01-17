Боен петел уби собственика си по време на турнир (ВИДЕО)

Фатален инцидент шокира Перу! 55-годишният Хорхе Корсо почина от рана, нанесена му от петел, който отглеждал за боеве. Това се е случило на турнир в отдалечена зона в град Парамонга, провинция Бараанка.

Според свидетели, пернатото, въоръжено с острие на единия си крак, причинило дълбока рана на жертвата. Разрезът засегнал основна вена, като предизвикал бърза и обилна кръвозагуба. Въпреки опитите да бъде транспортиран до най-близката болница, мъжът издъхнал.

По време на инцидента в обекта нямало линейка. Липсата на спешна медицинска помощ се е оказала решаваща за трагичния изход.

Практиката с бойни петли, вкоренена от десетилетия, се организира редовно в различни райони на северната част на страната. Много от организаторите на турнири избягват контрола на местните власти. Обикновено тези срещи, някои от които са нелегални, привличат значителен брой фенове, но и залагащи.

Културно наследство

С 11 гласа "За", 3 "Против" и 1 "Въздържал се", Комисията по култура на Конгреса на Република Перу одобри през декември 2024 г. становището, което обяви коридите с бикове и боевете с петли за културни прояви в страната.

То обедини проекти, инициирани от конгресмените от Podemos Perú – Хуан Бургос и Хорхе Луис Флорес Анкачи, които предложиха да се признаят и двете практики за част от нематериалното наследство.

Нормата нареди на Министерството на културата да актуализира регистъра и инвентара на тези културни прояви. Освен това предвижда включването им в патронните фестивали на различни градове и селища, признавайки тяхната роля в местните обичаи.

Становището обяви за национален интерес защитата и отглеждането на местни породи бикове за кориди и петли, специално отглеждани за боеве.

