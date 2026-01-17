bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Боен петел уби собственика си по време на турнир (ВИДЕО)

Липсата на спешна медицинска помощ се е оказала решаваща

Фатален инцидент шокира Перу! 55-годишният Хорхе Корсо почина от рана, нанесена му от петел, който отглеждал за боеве. Това се е случило на турнир в отдалечена зона в град Парамонга, провинция Бараанка.

Според свидетели, пернатото, въоръжено с острие на единия си крак, причинило дълбока рана на жертвата. Разрезът засегнал основна вена, като предизвикал бърза и обилна кръвозагуба. Въпреки опитите да бъде транспортиран до най-близката болница, мъжът издъхнал.

По време на инцидента в обекта нямало линейка. Липсата на спешна медицинска помощ се е оказала решаваща за трагичния изход.

Практиката с бойни петли, вкоренена от десетилетия, се организира редовно в различни райони на северната част на страната. Много от организаторите на турнири избягват контрола на местните власти. Обикновено тези срещи, някои от които са нелегални, привличат значителен брой фенове, но и залагащи.

Културно наследство

С 11 гласа "За", 3 "Против" и 1 "Въздържал се", Комисията по култура на Конгреса на Република Перу одобри през декември 2024 г. становището, което обяви коридите с бикове и боевете с петли за културни прояви в страната.

То обедини проекти, инициирани от конгресмените от Podemos Perú – Хуан Бургос и Хорхе Луис Флорес Анкачи, които предложиха да се признаят и двете практики за част от нематериалното наследство.

Нормата нареди на Министерството на културата да актуализира регистъра и инвентара на тези културни прояви. Освен това предвижда включването им в патронните фестивали на различни градове и селища, признавайки тяхната роля в местните обичаи.

Становището обяви за национален интерес защитата и отглеждането на местни породи бикове за кориди и петли, специално отглеждани за боеве.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

трагедия шок смърт перу турнир почина собственик боен уби традиция петел културно наследство хорхе корсо

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Звезда във Висшата лига: В България получавах съобщения, че съм маймуна

Звезда във Висшата лига: В България получавах съобщения, че съм маймуна
Коя е 24-годишната тенисистка, която Григор и Ноле прегръщат?

Коя е 24-годишната тенисистка, която Григор и Ноле прегръщат?

Убиха брутално бивш футболист в гората край Сопот

Убиха брутално бивш футболист в гората край Сопот
Собственикът на ЦСКА е осигурил самолет за Любо Пенев

Собственикът на ЦСКА е осигурил самолет за Любо Пенев
Кристиано Роналдо продава мечтания си дом заради напористи съседи

Кристиано Роналдо продава мечтания си дом заради напористи съседи

Последни новини

Девойките не стигнаха до европейското при първия опит (ВИДЕО)

Девойките не стигнаха до европейското при първия опит (ВИДЕО)
Левски обяви голяма новина с рицарско ВИДЕО

Левски обяви голяма новина с рицарско ВИДЕО
Талант на Славия тръгна по стъпките на Любо Пенев

Талант на Славия тръгна по стъпките на Любо Пенев
Юнайтед прати Сити в нокдаун при дебюта на Карик

Юнайтед прати Сити в нокдаун при дебюта на Карик
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV