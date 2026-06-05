Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация БОК даде старт на 44-ата сесия на Олимпийската академия Равда посрещна новото издание

Националната олимпийска академия към Българския олимпийски комитет откри в Равда 44-ата сесия за млади участници и 14-ата за учители по физическо възпитание и спортни дейци. Поради проливния дъжд церемонията се проведе на закрито, вместо на открито в Несебър.

Приятелство и феърплей

За първи път откриването беше водено от председателя на БОК Весела Лечева, която подчерта приноса на учителите и спортните ентусиасти за развитието на олимпийското движение. Тя отбеляза, че участниците олицетворяват духа на приятелството и феърплея.

На събитието присъства и ректорът на НСА и заместник-председател на БОК проф. Красимир Петков, който акцентира върху връзката между науката и спорта и дългогодишната подкрепа към инициативата.

„За нас е гордост да помагаме вече години наред на Олимпийската академия, която носи чисти идеи“, каза проф. Петков.

Лекции

Председателят на Националната олимпийска академия проф. Лозан Митев припомни историята на организацията и посочи засиления интерес към тазгодишната сесия, която събира участници от цялата страна.

Програмата продължава до неделя с лекции и дискусии, посветени на развитието на олимпийското образование чрез физическото възпитание и спорта.