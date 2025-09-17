bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Божидар Саръбоюков е пети в света!

Той изравни най-доброто българско постижение в

Божидар Саръбоюков е пети в света!
Reuters

Божидар Саръбоюков е пети в света в скока на дължина! Той зае тази позиция на първенството на планетата в Токио. 

Европейският вицешампион до 23 години и европейски първенец в зала от тази година завърши с резултат 8,19 м при втория си опит. 

Той не му бе достатъчен да се изкачи на почетната стълбица. 

Медалите

Световният шампион в зала от Нанцзин 2025 Матиа Фурлани от Италия заслужи златото с личен рекорд от 8,39 метра. 20-годишният Фурлани стана първият италианец, който печели титлата в дисциплината на Световно първенство на открито, както и най-младият шампион в историята.

Световният първенец от Доха 2019 Таджей Гейл от Ямайка остана втори с 8,34 метра, а шампионът на Азия в зала от Техеран 2018 Юхао Шъ от Китай си осигури бронза с 8,33 метра.

Олимпийският и европейски първенец на открито Милтиадис Тентоглу от Гърция не успя да защити световната си титла от Будапеща 2023. Той се представи доста под възможностите си, като завърши 11-и със 7,83 метра.

Снимка: Reuters

Добро постижение

Саръбоюков все пак заслужи място в спортната история на България. 

Класирането му пети изравнява най-доброто за България в дисциплината при мъжете, постигнато от националния рекордьор Ивайло Младенов през 1993 г. 

С края на надпреварата на скок дължина при мъжете българското участие на шампионата в японската столица приключи. 

Снимка: Lap.bg

От четиримата национали, които участват в Токио, Пламена Миткова в скока на дължина и Габриела Петрова на троен скок при жените и Тихомир Иванов в скока на височина при мъжете не успяха да преодолеят квалификациите.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

токио световно първенство лека атлетика скок на дължина пето място божидар саръбоюков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Заради скандалите в БОК: България може да е без флаг на Игрите!

Заради скандалите в БОК: България може да е без флаг на Игрите!
България разбра съперника си за осминафинала на световното

България разбра съперника си за осминафинала на световното
Неподадено възражение коства олимпийското злато на Петър Запрянов (ВИДЕО)

Неподадено възражение коства олимпийското злато на Петър Запрянов (ВИДЕО)
Известен вратар опита да избяга от Украйна. Пращат го на фронта

Известен вратар опита да избяга от Украйна. Пращат го на фронта
Две дербита в Шампионска лига! Вижте къде да гледате Байерн, Челси, Ливърпул и Атлетико!

Две дербита в Шампионска лига! Вижте къде да гледате Байерн, Челси, Ливърпул и Атлетико!

Последни новини

Заради скандалите в БОК: България може да е без флаг на Игрите!

Заради скандалите в БОК: България може да е без флаг на Игрите!
България разбра съперника си за осминафинала на световното

България разбра съперника си за осминафинала на световното
Известен вратар опита да избяга от Украйна. Пращат го на фронта

Известен вратар опита да избяга от Украйна. Пращат го на фронта
Голям шлем: Красавица забила и Синер, и Алкарас на Us Open?

Голям шлем: Красавица забила и Синер, и Алкарас на Us Open?

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV