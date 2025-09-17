Божидар Саръбоюков е пети в света в скока на дължина! Той зае тази позиция на първенството на планетата в Токио.

Европейският вицешампион до 23 години и европейски първенец в зала от тази година завърши с резултат 8,19 м при втория си опит.

Той не му бе достатъчен да се изкачи на почетната стълбица.

Медалите

Световният шампион в зала от Нанцзин 2025 Матиа Фурлани от Италия заслужи златото с личен рекорд от 8,39 метра. 20-годишният Фурлани стана първият италианец, който печели титлата в дисциплината на Световно първенство на открито, както и най-младият шампион в историята.

Световният първенец от Доха 2019 Таджей Гейл от Ямайка остана втори с 8,34 метра, а шампионът на Азия в зала от Техеран 2018 Юхао Шъ от Китай си осигури бронза с 8,33 метра.

Олимпийският и европейски първенец на открито Милтиадис Тентоглу от Гърция не успя да защити световната си титла от Будапеща 2023. Той се представи доста под възможностите си, като завърши 11-и със 7,83 метра.

Снимка: Reuters

Добро постижение

Саръбоюков все пак заслужи място в спортната история на България.

Класирането му пети изравнява най-доброто за България в дисциплината при мъжете, постигнато от националния рекордьор Ивайло Младенов през 1993 г.

С края на надпреварата на скок дължина при мъжете българското участие на шампионата в японската столица приключи.

Снимка: Lap.bg

От четиримата национали, които участват в Токио, Пламена Миткова в скока на дължина и Габриела Петрова на троен скок при жените и Тихомир Иванов в скока на височина при мъжете не успяха да преодолеят квалификациите.

