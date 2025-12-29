bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Каква вечер! Кристиано Роналдо награди Новак Джокович на футболна гала! (ВИДЕО)

Ново признание за Оусман Дембеле. Ламин Ямал с две статуетки

Два дни преди края на 2025 г. на пищна церемония в Дубай бяха определени най-добрите в света на футбола! Наградите Globe Soccer Awards се връчват за 16-ти път, като победителите се определят от смесен вот - този на публиката и този на специално жури. 

Тази година изненадващият победител е... Новак Джокович

Не, сръбският тенисист и носител на 24 титли от Големия шлем не е почнал да играе футбол. Той взе статуетката за цялостна спортна кариера, която се връчва за първи път. 

Награден от Роналдо

На сцената Ноле бе приветстван от носителят на 5 награди "Златна топка" Кристиано Роналдо. 

"За мен той е пример за дълголетие. Имаме сходна история. Той заслужава това, защото е пример за миналото поколение, настоящото и следващото.", каза португалецът преди да награди Ноле, с който винаги са демонстрирали добри отношения. 

Във футбола

Иначе самият Роналдо, който играе за "Ал Насър" от Саудитска Арабия, бе отличен за Най-добър футболист в Близкия Изток. 

Най-добър в цял свят пък е Оусман Дембеле от ПСЖ, който тази година спечели всичко - и "Златната топка", и наградата на ФИФА The best. 

Витиня от ПСЖ е най-добър полузащитник, Ламин Ямал от Барселона е номер 1 при нападателите. Младият испанец получи наградата и за най-талантлив футболист, която носи името на Диего Марадона. 

Изгряваща звезда е Дезире Дуе от ПСЖ. 

Най-добър треньор е Луис Енрике, а неговият Пари Сен Жермен, който спечели Шампионската лига през 2025 г. е най-добър отбор.

Наградите за цялостно творчество отидоха при Андрес Иниеста и Хидетоши Наката

Загиналият в катастрофа футболист на Ливърпул Диого Жота получи приз посмъртно. 

Пол Погба, който изтърпя наказание за употреба на допинг и вече играе за Монако, е направил най-впечатляващо завръщане. 

Снимка: Globe Soccer Awards

При дамите отличена беше Айтана Бонмати, а нейният клуб Барселона бе определен за отбор на годината. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

кристиано роналдо дубай новак джокович награди Globe Soccer Awards

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Световната №1 загуби

Световната №1 загуби "Битката на половете", впечатли с танц (ВИДЕО)
Мач, въпреки скандални условия (ВИДЕО)

Мач, въпреки скандални условия (ВИДЕО)
Симеон Николов и Локо завършиха годината с победа (ВИДЕО)

Симеон Николов и Локо завършиха годината с победа (ВИДЕО)
За първи път от 14 години Левски е №1 в България

За първи път от 14 години Левски е №1 в България
Бивш английски национал влиза в затвора?

Бивш английски национал влиза в затвора?

Последни новини

Целувката! Вижте къде се събраха Григор Димитров и Ейса Гонсалес! (ВИДЕО)

Целувката! Вижте къде се събраха Григор Димитров и Ейса Гонсалес! (ВИДЕО)
Бивш английски национал влиза в затвора?

Бивш английски национал влиза в затвора?
Симеон Николов и Локо завършиха годината с победа (ВИДЕО)

Симеон Николов и Локо завършиха годината с победа (ВИДЕО)
Световната №1 загуби

Световната №1 загуби "Битката на половете", впечатли с танц (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV