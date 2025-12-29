Каква вечер! Кристиано Роналдо награди Новак Джокович на футболна гала! (ВИДЕО)

Два дни преди края на 2025 г. на пищна церемония в Дубай бяха определени най-добрите в света на футбола! Наградите Globe Soccer Awards се връчват за 16-ти път, като победителите се определят от смесен вот - този на публиката и този на специално жури.

Тази година изненадващият победител е... Новак Джокович.

Не, сръбският тенисист и носител на 24 титли от Големия шлем не е почнал да играе футбол. Той взе статуетката за цялостна спортна кариера, която се връчва за първи път.

Награден от Роналдо

На сцената Ноле бе приветстван от носителят на 5 награди "Златна топка" Кристиано Роналдо.

"За мен той е пример за дълголетие. Имаме сходна история. Той заслужава това, защото е пример за миналото поколение, настоящото и следващото.", каза португалецът преди да награди Ноле, с който винаги са демонстрирали добри отношения.

Във футбола

Иначе самият Роналдо, който играе за "Ал Насър" от Саудитска Арабия, бе отличен за Най-добър футболист в Близкия Изток.

Най-добър в цял свят пък е Оусман Дембеле от ПСЖ, който тази година спечели всичко - и "Златната топка", и наградата на ФИФА The best.

Витиня от ПСЖ е най-добър полузащитник, Ламин Ямал от Барселона е номер 1 при нападателите. Младият испанец получи наградата и за най-талантлив футболист, която носи името на Диего Марадона.

Изгряваща звезда е Дезире Дуе от ПСЖ.

Най-добър треньор е Луис Енрике, а неговият Пари Сен Жермен, който спечели Шампионската лига през 2025 г. е най-добър отбор.

Наградите за цялостно творчество отидоха при Андрес Иниеста и Хидетоши Наката.

Загиналият в катастрофа футболист на Ливърпул Диого Жота получи приз посмъртно.

Пол Погба, който изтърпя наказание за употреба на допинг и вече играе за Монако, е направил най-впечатляващо завръщане.

При дамите отличена беше Айтана Бонмати, а нейният клуб Барселона бе определен за отбор на годината.

