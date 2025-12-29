bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

В очакване на победителя: Алекс Николов ли ще е най-добрият волейболист в света?

Други двама българи вече влязоха в десетката

fivb.com

Часове остават до посрещането на Новата 2026 година, а и до... определянето на Най-добър волейболист в света за изминалите 12 месеца!

След страхотната за мъжкия ни волейбол година, огромна е вероятността на челната позиция на класацията да бъде българинът Александър Николов

До края на 2025 г. ще бъде разкрито името на победителя, като засега неизвестна е само челната тройка

Лидерът Николов

Най-големият син на бившия капитан на националния отбор по волейбол Владимир Николов - Александър, вече има статут на световна звезда

Снимка: fivb.com

Той бе лидерът на българския мъжки отбор, който спечели сребърен медал от световното първенство във Филипините. Това не се беше случвало от 1970 г. насам! 

Освен това Николов е Най-добър посрещач на целия турнир.

С клубния си тим - италианския Лубе Чивитанова, той стана вицешампион в едно от най-силните първенства в света и спечели Купата на страната. 

Николов е само на 22 години.

Конкуренцията

Най-голям фаворит за първото място в класацията на Световната федерация е италианецът Алесандро Микиелето. 24-годишният италианец бе лидер на тима, който стана световен шампион и стана най-полезен играч на първенството във Филипините. 

Снимка: FIVB

На клубно ниво той е съотборник на Николов в Лубе Чивитанова. 

Другият конкурент на българина е италианецът и световен шампион от Филипините Симоне Джанели, който бе обявен за най-добър разпределител на шампионата. 

Неговият тим Перуджа спечели Шампионската лига, Световното клубно първенство и бронзовите медали в Италия. 

Други двама българи

В десетката на света своето място намериха други двама българи. 

Братът на Александър - Симеон Николов, е шести в класацията

Капитанът на мъжкия национален отбор по волейбол и номер 1 при блокировачите на световното първенство Алекс Николов е осми. 

Снимка: FIVB

