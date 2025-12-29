В очакване на победителя: Алекс Николов ли ще е най-добрият волейболист в света?

Часове остават до посрещането на Новата 2026 година, а и до... определянето на Най-добър волейболист в света за изминалите 12 месеца!
След страхотната за мъжкия ни волейбол година, огромна е вероятността на челната позиция на класацията да бъде българинът Александър Николов.
До края на 2025 г. ще бъде разкрито името на победителя, като засега неизвестна е само челната тройка.
Най-големият син на бившия капитан на националния отбор по волейбол Владимир Николов - Александър, вече има статут на световна звезда!
Той бе лидерът на българския мъжки отбор, който спечели сребърен медал от световното първенство във Филипините. Това не се беше случвало от 1970 г. насам!
Освен това Николов е Най-добър посрещач на целия турнир.
С клубния си тим - италианския Лубе Чивитанова, той стана вицешампион в едно от най-силните първенства в света и спечели Купата на страната.
Николов е само на 22 години.
Най-голям фаворит за първото място в класацията на Световната федерация е италианецът Алесандро Микиелето. 24-годишният италианец бе лидер на тима, който стана световен шампион и стана най-полезен играч на първенството във Филипините.
На клубно ниво той е съотборник на Николов в Лубе Чивитанова.
Другият конкурент на българина е италианецът и световен шампион от Филипините Симоне Джанели, който бе обявен за най-добър разпределител на шампионата.
Неговият тим Перуджа спечели Шампионската лига, Световното клубно първенство и бронзовите медали в Италия.
В десетката на света своето място намериха други двама българи.
Братът на Александър - Симеон Николов, е шести в класацията.
Капитанът на мъжкия национален отбор по волейбол и номер 1 при блокировачите на световното първенство Алекс Николов е осми.
