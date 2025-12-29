Неочаквана среща взриви социалните мрежи у нас!

Вратарят на Славия Георги Петков се щракна с лидерката в световната ранглиста при жените в тениса - Арина Сабаленка.

Той се похвали с тази среща в профила си.

На топло

Двамата спортисти се срещнаха в Дубай, където Петков отмаря след края на есенния дял от шампионата по футбол у нас.

Всъщност Петков така и не изигра нито един мач за Славия през настоящата кампания, въпреки че беше в групата на тима за 6 от тях.

Емблематичният вратар вече заяви, че възнамерява този сезон да е последният за него като активен футболист и след края му да направи бенефис.

В момента Петков е на 49 години (на 14 март ще стане на 50) и не е играл от май месец 2025 г. Тогава, при равенството 0:0 с Локомотив София, той записа нов рекорд за родното първенство - той е най-възрастният футболист, играл в официален мач - на 49 години, 1 месец и 27 дни.

Предишното постижение също беше негово - 47 години, 7 месеца и 8 дни от 22 октомври 2023.

Снимка: Lap.bg

Сабаленка

Този титан на родния футбол и 4-кратен шампион и 4-кратен носител на Купата на България с Левски се срещна с най-добрата тенисистка в света в Дубай.

Сабаленка, която има по две титли от Откритите първенства на Австралия и САЩ, бе там, за да играе в "Битката на половете" - шоу мач между мъж и жена.

Снимка: Reuters

Нейн съперник бе Ник Кирьос, който в момента е 673-и в света.

Впечатляващата дама обаче загуби с 3:6, 3:6, но пък събитието се превърна в огромно забавление за публиката, в която бяха бразилските футболни легенди Роналдо и Кака.

