bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Карлос Насар отново е Щангист номер 1 на България

За трета поредна година

Очаквано Карлос Насар добави още едно признание в колекцията си! 

Българският щангист бе обявен за Най-добър у нас през 2025 г. в този спорт. Това реши Управителният съвет на родната федерация на последното си за годината заседание. 

Карлос бе отличен за представянето си през изминалите 12 месеца, когато стана европейски и световен шампион и подобри няколко световни рекорди. Той печели това признание за трета поредна година. 

Успешната 2025 г. 

Олимпийският шампион от Париж 2024 остана непобеден в официално състезание и през настоящата година. 

На европейското първенство в Кишинев през април той триумфира за трети път на континентален шампионат, като постави световен рекорд в изтласкването и в двубоя в категория до 96 кг. 

Снимка: Lap.bg

През октомври пък Насар стана световен шампион в трета различна категория, този път до 94 кг. Той стигна до световен рекорд в движението изтласкване. 

Скандалите

Въпреки успехите, 2025 г. бе и доста турболентна за Насар. 

Той до последно не знаеше дали ще участва на европейското заради контузия в рамото, която в крайна сметка преодоля. 

Не толкова щастлива бе развръзката в отношенията му с българската федерация. Допреди месец Насар нямаше договор с централата, тъй като двете страни не можеха да уточнят финансовите параметри. 

Снимка: Lap.bg

В края на годината пък той публично подкрепи кандидатурата на Асен Златев за президент. Именно олимпийският шампион от Москва 1980 получи най-много гласове на последното Общо събрание, като трябваше да замени Стефан Ботев. 

Три жалби обаче спряха тази процедура, а Насар изрично обяви, че те биха променили нагласата му да остане в България и да не представлява друга страна. Оферти към него има от Бахрейн, Саудитска Арабия и европейска страна

Насар бе отличен за Най-добър български спортист за 2025 г. при обявяването на лауреатите на наградата "Спортен Икар".

Насар е в десетката на класацията Спортист на Балканите и сред 53-ата спортисти в подреждането Спортист номер 1 в света за 2025 г. на Международната асоциация на спортните журналисти. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

вдигане на тежести щанги Карлос Насар найдобър Щангист номер 1

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

В очакване на победителя: Алекс Николов ли ще е най-добрият волейболист в света?

В очакване на победителя: Алекс Николов ли ще е най-добрият волейболист в света?

Световната номер 1 при Георги Петков (СНИМКА)

Световната номер 1 при Георги Петков (СНИМКА)
Кристиано Роналдо обратно в Европа?

Кристиано Роналдо обратно в Европа?
Каква вечер! Кристиано Роналдо награди Новак Джокович на футболна гала! (ВИДЕО)

Каква вечер! Кристиано Роналдо награди Новак Джокович на футболна гала! (ВИДЕО)

Последни новини

Кристиано Роналдо обратно в Европа?

Кристиано Роналдо обратно в Европа?
Световната номер 1 при Георги Петков (СНИМКА)

Световната номер 1 при Георги Петков (СНИМКА)
В очакване на победителя: Алекс Николов ли ще е най-добрият волейболист в света?

В очакване на победителя: Алекс Николов ли ще е най-добрият волейболист в света?

Ето ги най-добрите млади спортисти на България!

Ето ги най-добрите млади спортисти на България!

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV