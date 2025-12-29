Карлос Насар отново е Щангист номер 1 на България

Очаквано Карлос Насар добави още едно признание в колекцията си!

Българският щангист бе обявен за Най-добър у нас през 2025 г. в този спорт. Това реши Управителният съвет на родната федерация на последното си за годината заседание.

Карлос бе отличен за представянето си през изминалите 12 месеца, когато стана европейски и световен шампион и подобри няколко световни рекорди. Той печели това признание за трета поредна година.

Успешната 2025 г.

Олимпийският шампион от Париж 2024 остана непобеден в официално състезание и през настоящата година.

На европейското първенство в Кишинев през април той триумфира за трети път на континентален шампионат, като постави световен рекорд в изтласкването и в двубоя в категория до 96 кг.

Снимка: Lap.bg

През октомври пък Насар стана световен шампион в трета различна категория, този път до 94 кг. Той стигна до световен рекорд в движението изтласкване.

Скандалите

Въпреки успехите, 2025 г. бе и доста турболентна за Насар.

Той до последно не знаеше дали ще участва на европейското заради контузия в рамото, която в крайна сметка преодоля.

Не толкова щастлива бе развръзката в отношенията му с българската федерация. Допреди месец Насар нямаше договор с централата, тъй като двете страни не можеха да уточнят финансовите параметри.

Снимка: Lap.bg

В края на годината пък той публично подкрепи кандидатурата на Асен Златев за президент. Именно олимпийският шампион от Москва 1980 получи най-много гласове на последното Общо събрание, като трябваше да замени Стефан Ботев.

Три жалби обаче спряха тази процедура, а Насар изрично обяви, че те биха променили нагласата му да остане в България и да не представлява друга страна. Оферти към него има от Бахрейн, Саудитска Арабия и европейска страна.

Насар бе отличен за Най-добър български спортист за 2025 г. при обявяването на лауреатите на наградата "Спортен Икар".

Насар е в десетката на класацията Спортист на Балканите и сред 53-ата спортисти в подреждането Спортист номер 1 в света за 2025 г. на Международната асоциация на спортните журналисти.

