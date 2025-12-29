bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Кристиано Роналдо обратно в Европа?

Няма значение къде ще играя, важното е да нямам контузии, пожела си ветеранът

Кристиано Роналдо обратно в Европа?

Кристиано Роналдо намекна за шокиращо завръщане в Европа в преследването на границата от 1000 гола. 40-годишният португалец има 956 попадения на сметката си, като се разписа два пъти за своя Ал-Насър през уикенда.

Големите въпроси са не само къде, но и още колко ще продължи бляскавата му кариера. Ветеранът призна, че световното първенство през лятото ще бъде последното за него. А рекордният му договор в Саудитска Арабия на стойност 500 милиона евро изтича година след мондиала.

Кристиано подчерта, че за него няма значение на кой континент ще продължи преследването на още голове. Следата му на Стария континент е изключително ярка най-вече след девет години в Реал Мадрид и два престоя в Манчестър Юнайтед.

Каква вечер! Кристиано Роналдо награди Новак Джокович на футболна гала! (ВИДЕО)

Страстта ми е голяма

Евентуалното му завръщане в Европа със сигурност ще се приеме за изненада предвид възрастта му и факта, че в момента е в разгара на четвъртия си сезон в Ал-Насър. По време на церемонията Globe Soccer Awards в Дубай той получи приза за най-добър футболист в Близкия изток.

"Страстта ми е голяма и искам да продължа. Няма значение къде играя - дали в Близкия изток или в Европа. Винаги ми е приятно да играя футбол. Със сигурност ще достигна границата от 1000 гола, стига да нямам контузии", коментира Роналдо.

Кристиано Роналдо и Джорджина си купиха къщи, до които няма път

Наскоро португалецът заздрави допълнително връзката си със Саудитска Арабия, като инвестира в два луксозни дома на частен остров в Червено море, достъпен само с лодка или хидроплан. Той се намира на около 1300 км от столицата Рияд, а стойността на сделката е около 9 милиона евро.

Тагове:

кристиано роналдо манчестър юнайтед европа реал мадрид саудитска арабия ал насър 1000 гола

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Световната номер 1 при Георги Петков (СНИМКА)

Световната номер 1 при Георги Петков (СНИМКА)
Целувката! Вижте къде се събраха Григор Димитров и Ейса Гонсалес! (ВИДЕО)

Целувката! Вижте къде се събраха Григор Димитров и Ейса Гонсалес! (ВИДЕО)
Мач, въпреки скандални условия (ВИДЕО)

Мач, въпреки скандални условия (ВИДЕО)
Симеон Николов и Локо завършиха годината с победа (ВИДЕО)

Симеон Николов и Локо завършиха годината с победа (ВИДЕО)
Каква вечер! Кристиано Роналдо награди Новак Джокович на футболна гала! (ВИДЕО)

Каква вечер! Кристиано Роналдо награди Новак Джокович на футболна гала! (ВИДЕО)

Последни новини

Световната номер 1 при Георги Петков (СНИМКА)

Световната номер 1 при Георги Петков (СНИМКА)
Ето ги най-добрите млади спортисти на България!

Ето ги най-добрите млади спортисти на България!

Каква вечер! Кристиано Роналдо награди Новак Джокович на футболна гала! (ВИДЕО)

Каква вечер! Кристиано Роналдо награди Новак Джокович на футболна гала! (ВИДЕО)
Целувката! Вижте къде се събраха Григор Димитров и Ейса Гонсалес! (ВИДЕО)

Целувката! Вижте къде се събраха Григор Димитров и Ейса Гонсалес! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV