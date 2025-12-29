Кристиано Роналдо обратно в Европа?

Кристиано Роналдо намекна за шокиращо завръщане в Европа в преследването на границата от 1000 гола. 40-годишният португалец има 956 попадения на сметката си, като се разписа два пъти за своя Ал-Насър през уикенда.

Големите въпроси са не само къде, но и още колко ще продължи бляскавата му кариера. Ветеранът призна, че световното първенство през лятото ще бъде последното за него. А рекордният му договор в Саудитска Арабия на стойност 500 милиона евро изтича година след мондиала.

Кристиано подчерта, че за него няма значение на кой континент ще продължи преследването на още голове. Следата му на Стария континент е изключително ярка най-вече след девет години в Реал Мадрид и два престоя в Манчестър Юнайтед.

Страстта ми е голяма

Евентуалното му завръщане в Европа със сигурност ще се приеме за изненада предвид възрастта му и факта, че в момента е в разгара на четвъртия си сезон в Ал-Насър. По време на церемонията Globe Soccer Awards в Дубай той получи приза за най-добър футболист в Близкия изток.

"Страстта ми е голяма и искам да продължа. Няма значение къде играя - дали в Близкия изток или в Европа. Винаги ми е приятно да играя футбол. Със сигурност ще достигна границата от 1000 гола, стига да нямам контузии", коментира Роналдо.

Наскоро португалецът заздрави допълнително връзката си със Саудитска Арабия, като инвестира в два луксозни дома на частен остров в Червено море, достъпен само с лодка или хидроплан. Той се намира на около 1300 км от столицата Рияд, а стойността на сделката е около 9 милиона евро.