Бронзовата Лора Христова e гордостта на Балкана (ВИДЕО)

Бронзовата медалистка в биатлона Лора Христова е гордостта на България, и най-вече на родния ѝ Троян! Тя стана пример за подражание за децата, след като спечели исторически медал на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина д'Ампецо.

Бащата и братът на третата в света още не могат да осъзнаят постигнатото от нея.

"Не очаквах точно на тази възраст, а може би на следващата олимпиада. Но ето, че стана по-рано.", сподели пред bTV гордият татко - Христо Христов.

Снимка: Reuters

"Всички ме поздравяваха за големия й успех. Казват ми, че е златна и гордост на България.", каза Иван Христов.

В стаята, където е израснала Лора, се пазят нейни скъпи спомени - екипировка и щеки.

Човекът, открил таланта на Лора още на 10-годишна възраст, е нейният треньор - Цветан Цочев. "Трудът, който положи през тези години не е напразен", щастлив е той.

Христова прави своите първи стъпки в клуба по биатлон "Аякс".

Исторически медал

Лора Христова донесе исторически втори медал за България от олимпийските игри в Милано/Кортина, след като завърши трета в индивидуалния старт на 15 км в биатлона. Пред Христова се наредиха единствено французойките Жулия Симон и Лу Жанмоно.

Това е трети олимпийски медал в българския биатлон. В Нагано 1998 г. Екатерина Дафовска стана шампионка в същата дисциплина, а в Солт Лейк Сити 2002 Ирина Никулчина стана трета на 10 км преследване.

"С много години усилен труд се печели медал. Бях спокойна и имах късмет да направя най-доброто, на което съм способна", каза Лора Христова минути след награждаването си.

"В съблекалнята Франциска Пройс попита "Някой знае ли коя е тази българка, която спечели медал?". Тогава осъзнах, че съм спечелила!", допълни тя.