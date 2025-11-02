bTV и VOYO представят: „Живей като шампион“ (ВИДЕО)

Как живеят най-добрите в света? Как тренират, как се хранят и как се грижат за света около себе си? Това откриваме в най-новата поредица на bTV - "Живей като шампион", която може да гледате ексклузивно във VOYO.BG, а откъс от всеки епизод ще бъде излъчван в предаването "Тази събота и неделя".

Надникваме зад кулисите в живота на истински легенди като Кристиано Роналдо, Новак Джокович, ЛеБрон Джеймс, Серина Уилямс, Виктория и Дейвид Бекъм.

Каква е формулата?

Всеки епизод разкрива формулата на шампионите. От начина, по който започват деня си, до това как мислят, как се възстановяват и как използват влиянието си, за да пазят природата.

А защото пътят към победата минава и през чинията, във всеки епизод влизаме в кухнята, за да приготвим любимите рецепти на шампионите: зеленият еликсир на семейство Бекъм, безглутеновата овесена каша на Новак Джокович, енергизиращото смути "Кралят" на ЛеБрон Джеймс. Прости, бързи и балансирани рецепти, които всеки може да направи у дома.

Всеки епизод е различен свят. Джокович ни учи на осъзнатост и вътрешна сила: как храната е информация за тялото.

ЛеБрон Джеймс показва силата на дисциплината, съня и биохакинга.

Роналдо – че постоянството и простите избори градят легенди.

Серина Уилямс – че устойчивата сила на жената започва отвътре, не в залата.

А Виктория и Дейвид Бекъм са баланса между стил, семейство и отговорност към света.

"Живей като шампион" е покана да погледнем на себе си по нов начин. Да се грижим за тялото, ума и планетата.

С грижа за природата

Епизодите са заснети изцяло по принципите на green filming, с малък екологичен отпечатък.

Ние не просто говорим за грижата за планетата, а я прилагаме на практика: събираме разделно отпадъци, ограничаваме употребата на хартия и пластмаса. Използваме LED осветление и презареждащи се батерии.

Защото да бъдеш шампион не е титла, а начин на живот. И с тази поредица искаме да кажем точно това: Живейте осъзнато! Живейте устойчиво! Живейте като шампиони!"

