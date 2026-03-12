bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Четириноги помощници са героите на Паралимпийските игри (ВИДЕО)

Кучетата предизвикват много усмивки в Милано и Кортина

На паралимпийските игри кучетата не са просто приятели, а незаменими помощници.

Шест четириноги съпровождат атлети от Австралия, Германия, Великобритания и Чехия, предизвиквайки много усмивки в Милано и Кортина.

Запознайте се със Суки, който бди като ангел до своя стопанин - Дейв Милн от австралийския параолимпийски отбор. Дейв е един от шестимата, които имат специални помощници на Игрите в Милано и Кортина.

Верни другари

 

Неговият сънародник Мат Бръмби и Уилоу са комбината в парабиатлона, която може да разтопи всяко сърце.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by AUSParalympics (@ausparalympics)

"Подкрепата на Уилоу се изразява в това да ми донася неща, които изпускам или ако тренирам и не мога да достигна до моята количка. Тогава тя ще се погрижи за това. А в края на деня тя ми носи и много емоционална подкрепа. Тя дава най-добрите прегръдки.", споделя австралийският параолимпиец Мат Бръмби.

Британката Хестер Пуул също има верен другар в Милано/Кортина. Това е Пикъл. Той участва във фотосесията на отбора на Великобритания, а днес очакваше спускането на Пуул. Джиджи, Уилоу, Суки и Пикъл са част от чаровните помощници на параигрите. За тях няма значение на кое място ще завършат състезателите. Ще очакват своя другар, за да се сгушат в него и да получат почесване по коремчето.

кучета Италия милано помощници четириноги кортина Паралимпийски игри

