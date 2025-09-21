ДА на спорта, НЕ на високите скорости (ВИДЕО)

Да не бъде допълвана статистиката с жертвите по пътищата. Такава цел са си поставили организаторите и участниците в първото издание на „Събор София Панчарево“, който се провежда под надслов „Аз съм живот“.

В програмата на тридневното мероприятие присъстват демонстрации на Българския червен кръст, шофиране в обезопасена среда, културни прояви и спорт.

„Опитваме да научим млади и големи за пътната безопасност, за това колко е важно ние да се грижим сами за себе си, за семействата ни“, споделя организаторът Дамян Илиев – Дзами.

Спортът и отговорността – в сигурни ръце

Гости бяха и момчетата от клуба по калистеника Battle of Legends.

„Калистениката е много интересен и зарибяващ спорт, който се изразява в това да използваш собственото си тегло и най-просто, както често го казваме – по-интересната версия на гимнастиката, по-модерната“, каза 20-годишният Петър Водов - член на клуба.

Михаил Мирчев, друг от членовете, на 23 години, разкрива, че тренира, откакто се помни. Причината - „Това, което се случва, преди да хванеш лоста, е нещо наистина много специално. Просто сърцето ти бие повече от силно, усмивката ти се качва на лицето, всичко като мисли, изчезва от главата ти. Просто живееш в момента“.

България – център на калистениката

Спортът е като хляба – той трябва да се споделя. Именно това правят и всички от Battle of Legends, които освен да тренират усилено, организират и международни събития у нас и в чужбина.

Е, и се изявиха в ефира на днешния епизод на „България търси талант“. Близо 30 деца взеха участие в тяхната игра, която се състоеше в това кой ще издържи най-дълго в позиция „планк“. Някои от децата записаха време от над 3 минути.

Колко световни първенства по калистеника са организирани с участието на софийския клуб, кое е запалило всяко едно от момчетата по този спорт и колко ключово е да се провеждат събития с подобен характер – чуйте повече във видеото.

