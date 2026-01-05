Христо Стоичков: Пената беше за нас треньор и баща! (ВИДЕО)

Тъжен ден за България. Сбогуваме се с великия Димитър Пенев. Сред най-опечалените са неговите футболисти от "златното поколение" от САЩ'94.

Поклонението започва в 10 ч. на "Васил Левски", а Христо Стоичков не скри мъката си.

Христо Стоичков

"Усмивката никога няма да спре, защото такъв беше той - усмихнат, винаги загрижен за нас. Един много труден момент за нас. Имах щастието да работя много години с него. Научи ме на много неща, благодарен съм за това, което той направи за мен. На една крехка възраст, когато дойдохме всички накуп в ЦСКА - с Любо, с Емо.. до последния ден той беше такъв - помагаше на всеки", каза Камата пред журналистите.

"Аз съм видял най-хубавото от него като треньор, като баща. Изведе тима до 4-ото място, направи много футболисти, той остана това, което е - Стратега".

"Показа много път на много млади треньори и футболисти, показа какво е да се трудиш, да играеш всеки ден за победа. Искаше да бъдем с неговия характер, да усвояваме най-доброто", каза още Стоичков.

