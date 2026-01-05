bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Христо Стоичков: Пената беше за нас треньор и баща! (ВИДЕО)

Емоционално сбогуване с великия Димитър Пенев

Тъжен ден за България. Сбогуваме се с великия Димитър Пенев. Сред най-опечалените са неговите футболисти от "златното поколение" от САЩ'94.

Поклонението започва в 10 ч. на "Васил Левски", а Христо Стоичков не скри мъката си. 

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: България се сбогува с Димитър Пенев (ВИДЕО)

Христо Стоичков

"Усмивката никога няма да спре, защото такъв беше той - усмихнат, винаги загрижен за нас. Един много труден момент за нас. Имах щастието да работя много години с него. Научи ме на много неща, благодарен съм за това, което той направи за мен. На една крехка възраст, когато дойдохме всички накуп в ЦСКА - с Любо, с Емо.. до последния ден той беше такъв - помагаше на всеки", каза Камата пред журналистите.

"Аз съм видял най-хубавото от него като треньор, като бащаИзведе тима до 4-ото място, направи много футболисти, той остана това, което е - Стратега".

"Показа много път на много млади треньори и футболисти, показа какво е да се трудиш, да играеш всеки ден за победа. Искаше да бъдем с неговия характер, да усвояваме най-доброто", каза още Стоичков.

Дъщерята на Туньо към Пената: Началника! – така разказваше тати за теб

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол Христо Стоичков поклонение димитър пенев пената

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Нешка Робева скърби: Отива си нашето поколение!

Нешка Робева скърби: Отива си нашето поколение!
Ето кога е първият мач на Гришо в Бризбейн

Ето кога е първият мач на Гришо в Бризбейн

"Ще го изпратят като Гунди"! (ВИДЕО)
Тиаго срещу Холанд: неочаквана битка в Англия! (КЛАСИРАНЕ)

Тиаго срещу Холанд: неочаквана битка в Англия! (КЛАСИРАНЕ)

Последни новини

Ето кога е първият мач на Гришо в Бризбейн

Ето кога е първият мач на Гришо в Бризбейн
Нешка Робева скърби: Отива си нашето поколение!

Нешка Робева скърби: Отива си нашето поколение!
ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: България се сбогува с Димитър Пенев (ВИДЕО)

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: България се сбогува с Димитър Пенев (ВИДЕО)
Тиаго срещу Холанд: неочаквана битка в Англия! (КЛАСИРАНЕ)

Тиаго срещу Холанд: неочаквана битка в Англия! (КЛАСИРАНЕ)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV