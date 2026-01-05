Ето кога е първият мач на Гришо в Бризбейн

Григор Димитров започва новия сезон във вторник (6 януари). В мач от първия кръг на турнира в Бризбейн, 34-годишният българин ще се изправи срещу квалификанта Пабло Кареньо Буста.

Димитров е двукратен шампион в Бризбейн, а миналата година стигна до полуфиналите.

В удобно време

Двубоят ще бъде част от вечерната сесия на централния корт "Пат Рафтър Арена" и ще започне не преди 10:30 часа българско време.

Димитров и Кареньо Буста има седем мача до момента, като първата ни ракета води в баланса с 4-3 победи.

Последният им мач бе преди почти пет години на Australian Open. Тогава испанецът се отказа заради контузия при резултат 6:0, 1:0 в полза на Гришо.

Ако победи Кареньо Буста, Димитров, който триумфира в Бризбeйн от 2017 и 2024 г., ще се изправи на осминафиналите срещу петия поставен Денис Шаповалов или белгийския квалификант Рафаел Колиньон.

Целите за 2026 г.

"Надявам се, че този път ще мога да изиграя цял сезон. Това е основната ми цел: да се опазя от контузии и да остана здрав", каза българинът на пресконференция преди старта на турнира.

"Имах възможността да бъда у дома и да пътувам, но не за тенис. Бях на почивка четири пъти. Това време, далеч от корта, ми помогна да си дам сметка за много неща, които дори не съм осъзнавал, че харесвам или не харесвам. Сега разбирам себе си по-добре както от физическа, така и от психологическа гледна точка", добави Димитров.

