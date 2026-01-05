bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Ето кога е първият мач на Гришо в Бризбейн

Старт на сезон 2026

Ето кога е първият мач на Гришо в Бризбейн
Reuters

Григор Димитров започва новия сезон във вторник (6 януари). В мач от първия кръг на турнира в Бризбейн, 34-годишният българин ще се изправи срещу квалификанта Пабло Кареньо Буста.

Димитров е двукратен шампион в Бризбейн, а миналата година стигна до полуфиналите.

В удобно време

Двубоят ще бъде част от вечерната сесия на централния корт "Пат Рафтър Арена" и ще започне не преди 10:30 часа българско време.

Димитров и Кареньо Буста има седем мача до момента, като първата ни ракета води в баланса с 4-3 победи.

Григор Димитров разбра съперника си за старта в Бризбейн (ВИДЕО)

Последният им мач бе преди почти пет години на Australian Open. Тогава испанецът се отказа заради контузия при резултат 6:0, 1:0 в полза на Гришо.

Ако победи Кареньо Буста, Димитров, който триумфира в Бризбeйн от 2017 и 2024 г., ще се изправи на осминафиналите срещу петия поставен Денис Шаповалов или белгийския квалификант Рафаел Колиньон.

Снимка: Reuters

Целите за 2026 г.

"Надявам се, че този път ще мога да изиграя цял сезон. Това е основната ми цел: да се опазя от контузии и да остана здрав", каза българинът на пресконференция преди старта на турнира.

"Имах възможността да бъда у дома и да пътувам, но не за тенис. Бях на почивка четири пъти. Това време, далеч от корта, ми помогна да си дам сметка за много неща, които дори не съм осъзнавал, че харесвам или не харесвам. Сега разбирам себе си по-добре както от физическа, така и от психологическа гледна точка", добави Димитров.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

тенис григор димитров турнир Пабло Кареньо Буста

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Нешка Робева скърби: Отива си нашето поколение!

Нешка Робева скърби: Отива си нашето поколение!

"Ще го изпратят като Гунди"! (ВИДЕО)
28 000 евро, 6 отбора и едно българско име – Биляна Дудова в Pro Wrestling League!

28 000 евро, 6 отбора и едно българско име – Биляна Дудова в Pro Wrestling League!
Тиаго срещу Холанд: неочаквана битка в Англия! (КЛАСИРАНЕ)

Тиаго срещу Холанд: неочаквана битка в Англия! (КЛАСИРАНЕ)

Последни новини

Нешка Робева скърби: Отива си нашето поколение!

Нешка Робева скърби: Отива си нашето поколение!
ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: България се сбогува с Димитър Пенев (ВИДЕО)

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: България се сбогува с Димитър Пенев (ВИДЕО)
Тиаго срещу Холанд: неочаквана битка в Англия! (КЛАСИРАНЕ)

Тиаго срещу Холанд: неочаквана битка в Англия! (КЛАСИРАНЕ)
28 000 евро, 6 отбора и едно българско име – Биляна Дудова в Pro Wrestling League!

28 000 евро, 6 отбора и едно българско име – Биляна Дудова в Pro Wrestling League!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV