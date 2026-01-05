ЦСКА е поел цялата организация на поклонението пред Пенев

Днес, 5 януари, е най-тъжният ден за българския футбол. Сбогуваме се с най-великият футболен треньор Димитър Пенев.

Поклонението пред Стратега, който сътвори родното футболно чудо и изведе националния тим до четвърто място на световното първенство в САЩ през 1994 г., почина на 80-годишна възраст на 3 януари.

Всеки желаещ ще може да се прости с него днес на церемония на националния стадион "Васил Левски".

Разходите и организацията

Цялата церемония е организирана от футболния клуб, който беляза живота на Пенев - ЦСКА.

"Червените" са получили предложение за подкрепа в организацията от Българския футболен съюз.

Вратите на националния стадион отварят в 10:00 ч., а се очаква преди 10:30 ч. целият отбор на ЦСКА да се появи, за да отдаде почит пред великия Димитър Пенев и да изкаже съболезнования на семейството му.

"Червените" трябваше да стартират подготовка за пролетния дял от шампионата днес, но отложиха заради огромната загуба.

Военни почести

Димитър Пенев ще бъде изпратен с военни почести. Военен оркестър съпроводи вкарването на ковчега през Сектор "А".

Снимка: Петър Бакърджиев

Очаква се хиляди да се сбогуват с Най-добрия треньор на ХХ век. На стадиона ще се влиза през вход 26.

Централната трибуна също ще е отворена за желаещи, които искат да поседят по-дълго до Пенев.

VIBER Последвайте btvsport.bg за още новини във