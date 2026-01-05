Бончо Генчев: Пенев не се притесняваше да бръкне в самия огън! (ВИДЕО)

Замина си един прекрасен човек. Каквото и да кажем наистина е малко за този човек, категоричен бе Бончо Генчев.

България загуби великия Димитър Пенев - велик, не само във футболно, но и в човешко отношение. Днес всички скърбим за загубата, а неговите момчето, тези, на които е дал път във футбола, си спомнят с усмивка, но и много тъга за своя Стратег.

"Той остана в сърцата ни като един прекрасен и много добър човек. Добрината, която носи със себе си. Много добри чувства имаше към всеки човек, той се отнасяше по един и същи начин с една добрина, с една човечност", каза пред bTV Бончо Генчев - един от героите от САЩ'94.

"Благодаря му за всичко. За пътя, който ни е водил в спорта. Той отваряше вратите на младите, по негов си начин намираше начин да ги тласне в отбора. Той не се притесняваше да бръкне в огъня!", добави той.

Още от спомените на Бончо Генчев за Пената - вижте във видеото:

