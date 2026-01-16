Данаил Димов: Военен завод превежда средства на БОК (ВИДЕО)

Риск от липса на всякакви средства в сметките на Българския олимпийски комитет (БОК) и финансиране, противоречащо на олимпийските принципи. За това алармира генералният секретар на комитета Данаил Димов.

Днес той застана пред медиите след поредното дело срещу решенията на Общото събрание на 19 март миналата година. Този път жалбоподател бе Българската федерация по кикбокс и муай-тай.

"Нормално протече заседанието. Нека не забравяме, че това е второ заседание все пак, чакаха се само едни доказателства, които бяха предоставени. Доколко са съотносими те към делото, аз имам моите професионални съмнения от юридическа гледна точка. И то по една-единствена причина - всичко, което БОК предоставя като доказателства, го поставям под голямо съмнение", започна Димов, според когото делата целят единствено забавяне на предаването на властта.

"Това е смисълът на цялата поредица от тези дела. Да са много, да се проточат във времето и г-жа Костадинова да си стои там. Проблемът обаче е, че МОК спря финансирането на БОК. В момента тече подготовка за Олимпиада, трябва да се плащат много разходи. Комитетът не може да се възползва от плащанията. МОК постави три условия, те са много ясни. Имахме обещания от г-жа Костадинова, водили сме разговори с нея, но си остана с обещанията", продължи той.

"Притесняват ме делата само от една-единствена гледна точка - при едно от предишните дела два съдебни състава отсъдиха едно, а трети съдебен състав отсъди нещо различно. Когато преведохме решението, реакцията от юридическия екип на МОК беше показателна - те се хванаха за главата. Наложи се да им обяснявам, че когато имаме един съдия от малък провинциален съд, който не става и за него, и е командирован в най-големия съд в страната, и е бутан кариерно, командировъчното му отдавна е изтекло, през този съдия могат да се постигнат всякакви решения, това не е изненада. Тук за мен говорим за чиста форма на корупция. Не си я представяйте само като просто даване на пари, тя може да е и на други нива"

Димов коментира и изказването на Стефка Костадинова, че е "г-н Никой":

"Изказът й напълно подхожда на интелекта, възпитанието, образованието на г-жа Костадинова, на речника й. 20 години нейното управление в БОК се изчерпва с една дума - "нищо". В крайна сметка, като погледне човек сайта на МОК седят имената на този г-н Никой и Весела Лечева. Нея я няма, точно това имах предвид, като казах, че е зачеркната. Не става въпрос за нейните рекорди. За моето поколение тя все още е иконата, големият спортист. Но за поколението на сина ми и на нейния син, тя остава човекът, записал най-срамната страница в историята на БОК"

Проблемите на БОК

"Със спряното финансиране, аз предвиждам, че БОК ще се изправи в един момент пред невъзможност да финансира дейността си. Поне да не страда дейността, защото в един момент няма да има пари за заплати. За момента логистично спортистите са осигурени. Имаме достатъчно разходи по изпращането на делегацията за Олимпиадата. Тези средства седят блокирани"

"Няма вечно някой да спасява г-жа Костадинова през натиск на някой министър или министерство или някое дружество да вкара пари в БОК, защото и това се случи. А още по-скандално е кое дружество ги превежда. Ако това се разбере в МОК - защото ние сме единственият олимпийски комитет, който има за спонсор компания, която произвежда оръжия, с които се убиват хора. Това противоречи на всички етични принципи на МОК. Ръководството на МОК не е наясно все още с тоя проблем", алармира Димов.

