Делата за БОК: Кой продължава да обжалва избора на Весела Лечева?

Казусът с управлението на Българския олимпийски комитет придоби ново измерение преди няколко дни, когато Стефка Костадинова реши да подаде оставка и да се включи в надпреварата за парламентарните избори като водач на листата на ДПС-Ново начало в Пловдив.

Въпреки нейното решение и официалната ѝ позиция до медиите, тя продължава да е вписана в Търговския регистър, тъй като за подобен акт липсват важни документи.

А всичко това се развива на фона на продължаващите вече 12 месеца неразбории, след като на редовно Общо събрание Весела Лечева получи повече гласове от Костадинова, която управлява един от най-важните спортни органи у нас от 2005 г.

Делата

След своеобразните избори, срещу провеждането на Общото събрание и избора на Лечева, бяха подадени 7 жалби пред съда. По 5 от тях Софийски градски съд се произнесе на първа инстанция, като резултатът от решенията е 4:1 в полза на шампионката ни по стрелба.

През декември 2025 г. Софийски градски съд отмени избора на Лечева по исковите молби на Белчо Горанов, Пламен Кръстев, Атанас Търев и Христо Марков.

В края на октомври 2025 г. бе отхвърлена жалбата от Федерацията по бадминтон и присъединените като трети лица-помагачи Живко Вангелов и Пламен Кръстев.

През ноември 2025 г. пък СГС заяви, че в жалбата на Федерацията по вдигане на тежести „няма доказани нарушения, които да са опорочили провеждането на Общото събрание на БОК“.

Решението в полза на Лечева по молбата на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай е от февруари 2026 г.

През март 2026 г. жалбата и та Живко Вангелов беше отхвърлена.

Състоянието на делата

bTV научи, че в съда в момента са само 3 от делата. Останалите 4 са оттеглени или са подадени молби за прекратяване.

Определение за прекратяване има за жалбата на Живко Вагелов и за тази на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай.

Депозиран отказ за гледане на по-горна инстанция има по жалбата на Федерацията по вдигане на тежести.

Интересен е казусът с жалбата на Белчо Горанов, Пламен Кръстев, Атанас Търев и Христо Марков. Подаден отказ от него има от Христо Марков и Атанас Търев, но не и от Белчо Горанов и Пламен Кръстев.

На този етап остава неразгледана жалбата на Българската федерация по борба. По нея има насрочено дело за 13 май.

Другият казус

Оставката на Костадинова не значи край на казусът в БОК.

За да бъде приета оставката ѝ, трябва да бъде избран нейн заместник. В тази позиция са Атанас Фурнаджиев (президент на Българската федерация по биатлон), Николай Изов (бивш ректор на НСА "Васил Левски"), Красимир Инински (председател на Българската федерация по бокс), Цеко Минев (председател на Българската федерация по ски) и футболната легенда Христо Стоичков.

Двете страни (Костадинова и евентуалните ѝ заместници) обаче не могат да стигнат до консенсус кой трябва да свика Управителен съвет на Българския олимпийски комитет, за да се избере заместник и оставката да бъде приета и отразена в Търговския регистър.