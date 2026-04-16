bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Случва се! Шумахер се омъжва за приятеля си пред телевизионни камери

Сватбата ще бъде гледана от милиони хора по света

Ралф Шумахер, бивш пилот от Формула 1, скоро отново ще е първа новина и този път - пред милионна публика.

През май братът на легендатата Михаел Шумахер планира да каже съдбоносното „да“ на партньора си Етиен Буске, с когото е във връзка от юли 2024 г. Цялото събитие ще бъде превърнато в телевизионен спектакъл, пишат германските медии.

Двойката наскоро официално потвърди новината за сватбата чрез социалните мрежи, като поканите за тридневното тържество вече са пристигнали на адресите на гостите.

Това, което обаче привлече специално внимание, е фактът, че любовната им история ще бъде показана във формата на риалити шоу, наречено „Ралф и Етиен: Казваме „Да“, което ще проследи съвместния им живот и подготовката за брак.

Шумахер се появи на представянето на телевизионната програма "Sky" в Мюнхен, където на сцената му се присъедини и партньорът му, което допълнително потвърди колко сериозно подхождат към този проект.

„Преминаваме през живота заедно и този сериал показва точно това – нашето ежедневие, работа, различия и прилики...“, каза Ралф.

Чрез четири епизода публиката ще има възможност да надникне във всички детайли на организацията на сватбата, от избора на перфектното място, през брачните халки, та чак до интимните моменти с членове на семейството, включително сина му Дейвид и баща му Ролф.

Първите епизоди ще бъдат излъчени в края на май, докато големият финал, в който ще бъде показана само сватбата, е насрочен за началото на юни.

Ралф Шумахер: Етиен ми е първият мъж

Самата церемония ще се проведе в луксозния курорт Сен Тропе, на Лазурния бряг, където двойката прекарва по-голямата част от годината. Това ще бъде втори брак на Шумахер, след като преди това той имаше връзка с Кора Бринкман, от която има син. Разводът им преди повече от десетилетие беше изключително бурен и дълго време беше коментиран от медиите.

Изглежда обаче, че бившият пилот най-накрая е намерил мир и щастие. В скорошно интервю по случай 50-ия си рожден ден той призна, че никога не е бил по-удовлетворен.

„Има невероятна хармония между нас, разбираме се без думи. Не вярвах, че може да бъде толкова красиво“, каза Шумахер.

Ралф Шумахер (50) вдига сватба с Етиен (36)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV