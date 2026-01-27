Двама братя, една жена и изявени фаворити: Кой трябва да бъде Спортист на годината? (АНКЕТА)

Вече са ясни спортистите, които формират десетката в 68-ото издание на престижната класация "Спортист номер 1 на България".

Днес, 27 януари, имената им бяха публикувани по азбучен ред, а след олимпийските игри в Милано/Кортина (6-22 февруари) ще се състои церемонията по награждаване, на която ще стане ясно и кой е победител.

Преди нея се обръщаме към вас, за да дадете своя глас в нашата анкета:

Спортист на годината 2025 г. Алберт Попов (Ски-алпийски дисциплини) 0

Александър Везенков (Баскетбол) 0

Александър Николов (Волейбол) 0

Божидар Саръбоюков (Лека атлетика) 0

Иван Иванов (Тенис) 0

Карлос Насар (Вдигане на тежести) 0

Никола Цолов (Автомобилизъм) 0

Симеон Николов (Волейбол) 0

Стилияна Николова (Художествена гимнастика) 0

Тервел Замфиров (Сноуборд) 0 Резултати Гласувай

Прецедентите

За първи път от класацията за 2017 г. само една дама намира място в топ 10. Тогава Невяна Владинова бе трета, а днес друга представителка на художествената гимнастика ще се бори за приза. Това е Стилияна Николова, която през 2025 г. спечели сребро в многобоя на световното първенство в Рио де Жанейро.

Снимка: Lap.bg

Двама братя в класацията пък имаме за първи път от 2012 г. Тогава Кубрат Пулев триумфира с наградата след защита на двете си титли - на Европейския боксов съюз в тежка категория и интерконтиненталната титла. На второ място пък беше Тервел Пулев - бронзов медалист от олимпийските игри в Лондон.

Този път за приза се борят волейболните ни национали Александър и Симеон Николови, които бяха в основата на успеха на мъжкия национален отбор, класирал се втори на световното първенство във Филипините през 2025 г.

Извън десетката остана Малена Замфирова, а за приза шанс има брат ѝ Тервел.

Ще видим ли своеобразна "защита на титлата"?

Безспорно миналогодишният носител Карлос Насар е сред фаворитите, след като спечели световна и европейска титла във вдигането на тежести и през 2025 г.

Последният спортист, печелил два пъти последователно наградата, е баскетболистът Александър Везенков - 2022 и 2023 г. Преди това с подобно постижение могат да се похвалят Стефка Костадинова (1995, 1996), Христо Марков (1987, 1988), Петър Киров (1970, 1971), Боян Радев (1967, 1968).

Снимка: Lap.bg

За първи път

Волейболът до момента не е имал представител с приза за "Спортист на годината". Така е и при ските, сноуборда, художествената гимнастика и автомобилизма.

Алберт Попов, Тервел Замфиров, Стилияна Николова и Никола Цолов, както и един от братя Николови може да пренапише историята!

Снимка: Lap.bg

Александър Везенков е единственият, който за четвърт пореден път намира място в топ 10 на класацията!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK