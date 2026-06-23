Други Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Еди Пенев с лична изповед след края на кариерата - разкри, че е гей През последните години, в които представях България, сигурен съм, че всички знаеха, но никой не ме попита, споделя бившият национал

Бившият ни елитен гимнастик Еди Пенев разкри публично, че е гей. Един от най-добрите състезатели по спортна гимнастика обяви край на кариерата в края на януари 2026 г. Тогава, живеещият в САЩ национал съобщи новината в профила си в Instagram.

"Човек се приближава към края на пътуването. Но краят е цел, а не катастрофа. Не харесвам особено думата „отказване“. Виждам я по-скоро като еволюция в други роли в спорта и извън него. Не можех да се отделя от нещо първостепенно за моята идентичност, още преди да мога да си спомня каквото и да било", заяви Пенев.

Кариера, изградена върху дисциплина и резултати

Той се оттегли на 35 години, с 3 златни медала на земя от Челъндж купи и с няколко участия във финалите на европейски първенства.

Пенев, и брат му Кевин, са родени в София, но от деца живеят в САЩ. А пътят към залата за гимнастика е проправен естествено - и майка им Юлия Христова, и баща им Мариян са били част от националния отбор на България.

Еди започва с ранни успехи още в младежките категории, а по-късно се утвърждава в NCAA системата с Stanford University, където печели национални титли и се превръща в ключова фигура в колежанската гимнастика. Състезава се за България в периода 2007-2011, но после преминава в тима на САЩ - до 2023-та, когато пак се връща под родния трибагреник.

Личната трансформация

Пенев споделя, че дълго време е поставял спорта над личната си идентичност. В среда, където традиционно има по-малко откритост, той избира фокуса върху резултатите. С времето обаче отношението към ЛГБТ спортистите се променя, а това му дава увереност да говори по-открито, пише outsports.com.

„Отне ми няколко години, за да се отворя към хората", откровен е той. „Това просто никога не е било отразявано в медиите. През последните няколко години, в които представях България, сигурен съм, че всички знаеха, но никой не ме попита. Ако ме бяха попитали лично, щях да им кажа. Ако мога да вдъхновя хората, да им покажа, че могат просто да бъдат себе си и да успяват на най-високите нива в спорта, ще бъда щастлив".

Днес

След края на състезателната си кариера той остава в спорта като треньор, работейки в семейния клуб в северната част на щата Ню Йорк.