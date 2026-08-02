Други Публикувано в Иво Бързаков Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 30 години от триумфа: Величието на Валентин Йорданов На 2 август 1996 г. той се качва на олимпийския връх Снимка: БГНЕС

За него може да се напише много. Думите едва ли ще стигнат да опишат великия му път. Но все пак ще опитаме.

Успехите на тепиха са толкова много и са белязали хиляди по целия свят, превръщайки го в идол на няколко поколения. Той е един от най-успешните борци в историята на спорта. Той е неповторимият Валентин Йорданов.

Едно момче, родено в русенското село Сандрово, което не само превръща тепиха в свой дом, но и става символ на цял един спорт.

Той е седемкратен световен шампион, още толкова пъти европейски първенец и олимпийски златен медалист от Атланта.

2 август 1996 г.

Точно преди 30 години, на заветната дата 2 август, Валентин Йорданов реализира последната си голяма спортна мечта – да бъде олимпийски шампион. Триумф, изкачил го на трона като най-великият борец в свободния стил за 20 век.

„Бях се зарекъл на Игрите да ми е последна срещата. И се радвам, че така станаха нещата. При мен титлата дойде малко по-късно, но беше много хубаво, че я спечелих“, споделя легендата в книгата по случай 90-ата годишнина на българската борба.

66-годишният Валентин Йорданов остава единственият борец в историята с 10 медала от световни първенства. Той печели всичките си отличия в една единствена категория – до 52 килограма. Според неофициалната статистика, за да влезе в нея, общият сбор на килограмите, които е стопил през кариерата си е близо един тон!

„Можех да взема и още повече медали. Искал съм да го направя и винаги съм се стремял да са повече победите. Имаше години, в които Съветският съюз имаше девет шампиона, а аз бях едиственият извън тях, който ставаше първи“, казва Йорданов.

Снимка: БГНЕС

Идолите на идола

Той споделя и кои са били неговите идоли. „Имал съм много примери на подражание. Бате Кольо Станчев, Продан Гарджев, Мърков, бате Сашо, бате Митко Добрев, Петър Киров. И аз съм искал да бъда като тях“, откровен е Йорданов.

Успехите на Валентин Йорданов нямат аналог в световната борба. А името му ще отеква вечно във времето като символ на величие, непреклонен дух и безмъртна спортна слава.