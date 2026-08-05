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bTV Спорт екип

НА ЖИВО: Панатинайкос - ЦСКА 1948 (1:1)

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НА ЖИВО: Панатинайкос - ЦСКА 1948 (1:1)
 Снимка: bTV
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0

46' - Начало на второто полувреме.

45+1' - Край на първата част.

45' - 1 минута е добавеното време.

31' - ГОООООООООООООООООЛ! 1:1! Георги Русев се разписва след отлична асистенция на Ектор Куеяр!

26' - Петър Маринов спря Щефан де Врай.

22' - ГООООООООООЛ! 1:0 за Панатинайкос! Адриано Ягушич вкара за домакините.

1' - Начало на двубоя в Атина.

Съставите

ПАНАТИНАЙКОС: 1. Пеня, 19. Цапрас, 6. Де Врай, 55. Ван Дронгелен, 77. Кириякопулос, 4. Киривея, 22. Камара, 8. Ягушич, 28. Пелистри, 10. Андино, 74. Растодер

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 2. Медина, 4. Хофман, 3. Двали, 22. Гашевич, 67. Масиел, 33. Куеяр, 8. Земземи, 11. Русев, 30. Мейер, 9. Илиев

Майсторство при дузпите класира ЦСКА 1948 напред в Лигата на конференциите (ВИДЕО)

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