НА ЖИВО: Панатинайкос - ЦСКА 1948 (1:1)

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Няма намерени резултати за "Реал"
Следете с нас двубоя от Лигата на конференциите
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46' - Начало на второто полувреме.
45+1' - Край на първата част.
45' - 1 минута е добавеното време.
31' - ГОООООООООООООООООЛ! 1:1! Георги Русев се разписва след отлична асистенция на Ектор Куеяр!
26' - Петър Маринов спря Щефан де Врай.
22' - ГООООООООООЛ! 1:0 за Панатинайкос! Адриано Ягушич вкара за домакините.
1' - Начало на двубоя в Атина.
Съставите
ПАНАТИНАЙКОС: 1. Пеня, 19. Цапрас, 6. Де Врай, 55. Ван Дронгелен, 77. Кириякопулос, 4. Киривея, 22. Камара, 8. Ягушич, 28. Пелистри, 10. Андино, 74. Растодер
ЦСКА 1948: 1. Маринов, 2. Медина, 4. Хофман, 3. Двали, 22. Гашевич, 67. Масиел, 33. Куеяр, 8. Земземи, 11. Русев, 30. Мейер, 9. Илиев
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